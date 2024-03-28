Огромные очереди и нехватка билетов: в Киеве ажиотаж вокруг постановки "Конотопская ведьма" (видео)

Люди жалуются на перекупщиков, которые скупают все билеты и затем продают их по завышенной стоимости

В Киеве ценители театрального искусства собрались у билетных касс театра имени Франко, чтобы успеть приобрести билеты на очень популярный спектакль "Конотопская ведьма". Отмечается, что очередь начала формироваться за несколько часов до старта продаж.

К сожалению, на всех билетов так и не хватило, а раздосадованные театралы начали сетовать на перекупщиков. Видео огромной очереди возле касс опубликовали на официальной странице театра имени Франко в Фейсбук.

Так, на спектакль "Конотопская ведьма" режиссера-постановщика Ивана Урывского невозможно попасть ни в этом месяце, ни в следующем. На сайте Национального академического драматического театра им. Ивана Франко в Киеве билетов уже нет.

В связи с этим ценителям театрального искусства приходится приходить к билетный кассам за несколко часов до старта продаж и надеяться на чудо.

Интересно, что легендарная "Конотопская ведьма" завораживает читателей вот уже почти 200 лет, однако именно сейчас этот спектакль переживает настоящий ренессанс. Современная постановка Национального театра Франко пока самая популярная в столице.

Конотопская ведьма идет в театре Франка меньше года, но каждый раз представление проходит с аншлагами. Только в Киеве ее уже успело посмотреть более 22 тысяч зрителей.

Такая креативная постановка — заслуга режиссера Ивана Урывского. Многих зрителей привлекает харизматичная игра актеров, а также яркие визуальные эффекты и живое пение в связке с удачно подобранной музыкой.

Стоит отметить, что большой популярностью "Конотопской ведьмы" воспользовались перекупщики, которые скупают билеты буквально за считанные минуты и затем продают их по завышенным ценам.

На сложившуюся ситуацию люди активно жалуются в социальных сетях и просят руководство театра разобраться с "перекупами":

Для справки: Национальный академический драматический театр имени Ивана Франко — это известный театр в Киеве, который находится по адресу: площадь Ивана Франко, 3.

Здание театра было сооружено в 1898 году на Николаевской площади, появившейся на месте засыпанного пруда, располагавшегося в усадьбе киевского профессора Меринга. Зал театра оформлен в стиле рококо.

В 1940 году театр получил звание академического. Во время войны здание театра было разрушено и восстановлено в 1946 году. В разное время в театре работали многие известные и популярные актёры и режиссёры.

Указом Президента Украины от 11 октября 1994 года театру предоставлен статус Национального. С конца 2001 года до самой смерти в июле 2012 театр возглавлял народный артист Богдан Ступка.

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