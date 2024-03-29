У Києві відходи з кав'ярні відрами зливають під дерева (фото)

Навколо ситуації почав спалахувати неабиякий скандал

У п’ятницю, 29 березня, в Оболонському районі Києва перехожі стали свідками того, як бариста з місцевої кав’ярні з відра виливав під дерева відходи виробництва. Пильні місцеві мешканці зняли подію на камеру телефону і висловили в соцмережах своє обурення.

Варто зазначити, що на пост оперативно відреагували представники кав’ярні, а з бариста пообіцяли провести роз’яснювальну бесіду. Подробиці конфлікту розповіли у Телеграм-каналі "Життя. Оболонь. Київ".

На проспекті Оболонському в Києві люди помітили, як співробітник кав’ярні "БоКава" без зазріння совісті виливає з відра каламутну рідину білого кольору під дерево, що росте на зеленій зоні.

Люди припустили, що таким чином бариста "позбавляється" відходів кавового виробництва. Своїм вчинком співробітник кав’ярні, вочевидь, завдає шкоди зеленим насадженням та забруднює територію району.

Інцидент стався біля кав’ярні "БоКава", розташованої на проспекті Оболонському, 25.

У соцмережах люди обурилися такою поведінкою співробітника кав’ярні та висловили своє назодоволення.

Інцидент стався на Оболоні

Цікаво, що за деякий час з адміністраторами Телеграм-каналу зв’язалися представники кав’ярні, які не стали нічого заперечувати. Вони пообіцяли розібратися в ситуації, що склалася, і провести ґрунтовну бесіду зі своїми співробітниками.

"Їх (бариста) попереджали, що треба виносити воду в злив. Хочемо вибачитися і обіцяємо провести бесіду і зобов’язати більше так не робити", — написали представники кав’ярні.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві значно подорожчає вартість транспортної картки. Міська влада пояснює таке рішення підвищенням вартості виготовлення пластикової картки з чіпом.