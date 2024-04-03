В Киеве и области объявили первый уровень опасности: в чем причина

Жителей и гостей столицы призывают быть осторожными

В среду, 3 апреля, в Киеве и области было объявлено штормовое предупреждение. Жителей и гостей столицы предупреждают об опасных метеорологиеских явлениях — в регионе объявлен І уровень опасности (желтый).

Так, прогнозируется мощный ветер, порывы которого могут достигать15-20 метров всекунду. Об этом сообщили в пресс-службе "Укргидрометцентра".

В Киеве и области будет облачно с прояснениями. Ветер ожидается западный, порывы которого местами могут достигать 15-20 метров в секунду, что уже считается опасным метеорологическим явлением.

В Киеве и области прогнозируется мощный ветер

Также в среду, 3 апреля, возможен небольшой кратковременный дождь, днем — местами гроза.

Стоит отметить, что при этом температура воздуха будет достаточно высокой. Ночью в Киевской области ожидается от +5°C до +10°C, а днем от +12°C до +16°C. В столице ночью +8…+10°C, а днем около +15°C.

Специалисты "Укргидрометцентра" также напоминают о том, что ухудшение погодных условий может привести к осложнению в работе коммунальных и энергетических предприятий, а также к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Основные рекомендации, которых следует придерживаться людям во время шквального ветра:

все окна плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держитесь подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного порывистого ветра желательно укрыться в ближайшем помещении: магазине, заправке, ТЦ и так далее;

избегать пребывания вблизи крупных деревьев и не парковать рядом с ними автотранспорт.

Будьте осмотрительны и берегите себя!

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что сеть разразилась мемами о песчаной буре из Сахары, которая накрыла Киев и область. В частности, в Киеве ветер был настолько сильным, что валил деревья и вырывал их с корнями. Кроме того, на одном из домов порывом ветра сорвало часть крыши.