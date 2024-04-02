"Почему поляки пропустили песок?": сеть разразилась мемами о песчаной буре из Сахары

Это погодное явление наблюдалось во многих регионах страны.

Во вторник, 2 апреля, Киевскую, Одесскую, Винницкую, Днепровскую и другие области Украины накрыла пылевая буря. Мелкодисперсную пыль из Сахары фиксировали в Украине еще с воскресенья, 1 апреля.

В частности, в Киеве ветер был настолько сильным, что валил деревья и вырывал их с корнями. Кроме того, на одном из домов порывом ветра сорвало часть крыши.

Киевляне и жители других регионов опубликовали в соцсетях многочисленные видео пылевой бури. Также украинцы начали делиться мемами по поводу бури.

Напомним, что пыль из Сахары пришла в Украину с юго-запада. Воздушные массы африканского происхождения привели к повышению температуры. Поэтому последние дни марта и начало апреля были аномально теплыми.

По прогнозам синоптиков, качество воздуха улучшится через несколько дней. Почти по всей стране 3-4 апреля пройдут дожди и сменится воздушная масса.