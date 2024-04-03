У Києві та області оголосили перший рівень небезпеки: у чому причина

Мешканців та гостей столиці закликають бути обережними

У середу, 3 квітня, у Києві та області було оголошено штормове попередження. Мешканців та гостей столиці попереджають про небезпечні метеорологічні явища — у регіоні оголошено І рівень небезпеки (жовтий).

Так, прогнозується потужний вітер, пориви якого можуть досягати 15-20 метрів за секунду. Про це повідомили у прес-службі "Укргідрометцентру".

У Києві та області буде хмарно із проясненнями. Вітер очікується західний, пориви якого подекуди можуть досягати 15-20 метрів за секунду, що вже вважається небезпечним метеорологічним явищем.

У Києві та області прогнозується потужний вітер

Також у середу, 3 квітня, можливий невеликий короткочасний дощ, вдень місцями гроза.

При цьому температура повітря буде досить високою. Вночі на Київщині очікується від +5°C до +10°C, а вдень від +12°C до +16°C. У столиці вночі +8…+10°C, а вдень близько +15°C.

Фахівці "Укргідрометцентру" також нагадують про те, що погіршення погодних умов може призвести до ускладнення в роботі комунальних та енергетичних підприємств, а також до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

Основні рекомендації, яких слід дотримуватися людям під час шквального вітру:

всі вікна щільно закрити, прибрати з балконів та лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то тримайтеся подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев;

у разі сильного поривчастого вітру бажано сховатися у найближчому приміщенні: магазині, заправці, ТЦ тощо;

уникати перебування поблизу великих дерев та не паркувати поряд з ними автотранспорт.

Будьте обережні та бережіть себе!

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що мережа вибухнула мемами про піщану бурю із Сахари, яка накрила Київ та область. Зокрема, у Києві вітер був настільки сильним, що валив дерева та виривав їх із корінням. Крім того, на одному із будинків поривом вітру зірвало частину даху.