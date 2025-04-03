Армия РФ наступает с большей силой: под угрозой ключевая трасса между Запорожьем и Донбасом (фото, видео)

Россияне не устают штурмовать на нескольких участках фронта

Российские оккупационные войска продвинулись в районе населенных пунктов Пятихатки и Андреевка. Об этом свидетельствуют обновленные данные мониторинговой карты DeepState.

По данным карты, враг существенно продвинулся в районе Андреевки на кураховском направлении. Почти весь населенный пункт пока обозначен как территория под контролем российских войск или как "серая зона". Андреевка расположена вблизи главной трассы, соединяющей Запорожскую и Донецкую области.

По информации украинского обозревателя Богдана Мирошникова, российские военные уже пытаются прорваться из Андреевки в соседнюю Алексеевку. Также обновленная карта DeepState фиксирует продвижение врага в районе Пятихаток.

В Генеральном штабе ВСУ сообщили о боевых действиях в этом районе и опубликовали видео с фронта:

"Русские оккупанты проводили штурмовые действия в районе населенного пункта Андреевка, что в Донецкой области. Враг задействовал около двух взводов личного состава и бронетехнику. Результат эффективных действий украинских воинов — подтверждены потери противника в бронетехнике: поражено — 12 единиц, из них полностью. 8 человек уничтожены, а 7 — ранены," — говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" также писал, что ВСУ отвергли армию РФ на горячем направлении фронта, но враг давит.