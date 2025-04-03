В СССР продавали апельсиновый майонез: что это за диковинка

Уэтого соуса был нюанс — маленький срок годности

В Советском Союзе, несмотря на дефицит товаров, на полках магазинов можно было найти настоящи диковинки, которые в наше время уже не существуют. Например, экзотический апельсиновый майонез.

Этот продукт появился в продаже еще в 1936 году. Однако советские граждане не оценили его вкус сразу, но спустя некоторое время он все же полюбился многим.

В те времена в ассортименте были майонезы "Провансаль", "Горчичный", "Дружба", "Любимов" и среди них на полках красовался апельсиновый. Его от остальных отличало то, что этот майонез содержал 35% жира и был десертным продуктом.

В составе соуса было 20% апельсинового сока или варенья, фруктовая эссенция, кукурузный крахмал и лимонная кислота, которая заменяла уксус.

Продукт имел выраженный апельсиновый вкус и его могли употреблять вместе, например, с печеньем к чаю. Однако у апельсинового майонеза был нюанс — маленький срок годности, который составлял всего 30 дней. Это связано с тем, что соус изготавливали этот майонез без использования консервантов.

Также стоит отметить, что апельсиновый майонез продавался не в каждом магазине, а только в высококлассных. Однако среди советской элиты апельсиновый майонез не прижился и быстро исчез из производства.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что почему в СССР варили капроновые колготки в хлорке, поливали уксусом и разными лекарствами.