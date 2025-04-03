Директор Донецкого аэропорта получил 300 тысяч зарплаты: как такое до сих пор возможно (документ)

В то же время в Донецкой ОВА оправдали космические суммы чиновника

Опубликованная декларация Владислава Близнюка — гендиректора Донецкого аэропорта показала, что мужчина продолжает получать зарплату, поскольку у предприятия есть на балансе имущество на свободной территории Украины. Семья Близнюков задекларировала несколько квартир в Киеве и Донецке, автомобиль Lexus и земельный участок.

Об этом свидетельствуют данные из Единого государственного реестра деклараций.

По состоянию на 30 марта 2025 года, Владислав Близнюк в должности гендиректора разрушенного аэропорта в оккупированном Донецке получает заработную плату в размере 309 936 гривен.

Как такое возможно

Как сообщило "УНН", в Донецкой ОВА подтвердили, что Владислав Близнюк получал зарплату как финансовый директор, а потом — как исполняющий обязанности генерального директора КП "Международный аэропорт Донецк" с 2014 по июль 2022 года, хотя аэропорт был разрушен более 10 лет назад.

В то же время в ОВА объяснили, что предприятие все еще имеет на балансе базу отдыха на свободной территории Украины и другое имущество. Также отметили, что предприятие находится в общей собственности территориальных громад и находится в управлении Донецкого областного совета, а его управление осуществляет Донецкая ОВА.

Что еще задекларировано

У семьи Близнюков есть один автомобиль — Lexus RX350 2011 года выпуска. Его владелицей является жена Дарья Близнюк, а автомобиль был приобретен в 2012 году за 425 000 грн.

Кроме того, в семьи есть 4 квартиры: в Киеве — на 88,6 квадратных метров (54 131 грн), на 81 квадратный метр (1 532 404 грн) и в Донецке — на 144 квадратных метра (сумма не указана) и 100,9 квадратных метров (19 89).

Также они владеют земельным участком в Вышгородском районе столицы площадью 992 квадратных метров, который приобрели в 2021 году за 85 000 грн.

Ранее "Телеграф" сообщал, что директор Запорожского аэропорта Александр Коняхин продолжает получать миллионную зарплату, несмотря на то, что учреждение прекратило свою работу после полномасштабного вторжения России в Украину.