Три самых дорогих пород кошек: сколько они стоят в Украине

Цена некоторых кошек превышает миллион гривен

Пока в Украине самые дорогие коты напоминают цветом золотистую булочку, в мире ценятся более хищные породы. Самыми дорогими породами миры обычно называют саванну, бенгальскую и тойгера. Среди дорогих пород обычно упоминается и ашера. Цена такой кошки в мире $15,000-$100,000 (617 тыс. — 4,115 млн грн). Заявляется, что она гибрид африканского сервала, азиатской леопардовой кошки и домашней кошки. Однако порода ашера не признана ни одной крупной международной фелинологической организацией, поэтому и "Телеграф" ее в перечень не включал.

Самые дорогие кошки мира в Украине

Саванна — котята с родословной могут стоить $15,000-$25,000 (617 тыс. — 1,028 млн грн). Гибрид домашней кошки и сервала, особенно ценятся кошки первого поколения (F1). Они уменьшаются с каждым последующим поколением.

Саванна была официально признана The International Cat Association (TICA) в 2001 году. Это сделало ее первой признанной гибридной породой кошек, происходящей от скрещивания домашних кошек и африканского сервала. В Украине цена на саванну значительно меньше топовых расценок мира. За самку F1 просят более 220 тысяч гривен.

Порода саванна в Украине.

Бенгальская кошка — $1,500-$10,000 (62 — 411 тыс. грн). Стоимость этой леопардовой красавицы зависит от качества разведения и поколения.

Бенгальская порода была впервые признана The International Cat Association (TICA) в 1986 году. В Украине цена также ниже, чем в мире, — около 49 тысяч грн.

Бенгальская кошка в Украине.

Тойгер – $3,000-$5,000 (123 – 205 тыс.грн). Выведен, чтобы напоминать миниатюрного тигра.

The International Cat Association первой признала тойгеров как новую породу. В 1993 году тотгер получил регистрационный статус, а в 2007 году – полный статус, что позволило этим котам соревноваться на выставках. Котята тойгеров в Украине доступны только под заказ. Кота, закончившего карьеру в питомнике можно купить в десять раз дешевле, чем цена в мире.

Тойгер в Украине

Ранее "Телеграф" рассказывал, что самая дорогая собака мира тибетский мастиф в Украине стоит менее 100 тысяч гривен. Эта порода не только дорогая, но и примечательна огромным размером.