Путин хочет продолжения войны, а Трамп может выйти из переговоров: в США дали свой прогноз по Украине

Трамп зря говорил о дедлайнах по завершению войны в Украине.

Еще до официального вступления в должность президент США Дональд Трамп постоянно заявлял, что в его силах завершить войну в Украине. Но, кажется, глава Белого дома все больше осознает, что эта задача чрезвычайно сложна для выполнения, особенно в близкой перспективе.

В какую ловушку Трамп загнал сам себя, какой стратегии придерживается российский диктатор Путин, и когда начнутся предметные переговоры о гарантиях безопасности для Украины?

Об этом и другом в интервью "Телеграфу" рассказал Джим Таунсенд — ведущий эксперт Центра новой американской безопасности (CNAS), заместитель помощника министра обороны США по Европе и НАТО в 2009-2017 годах.

Джим Таунсенд. Фото: CNAS

Путин каждый раз выдвигает новые требования Трампа

— Господин Таунсенд, мы видели сообщение, например, от Reuters, что Путин фактически отверг идеи Трампа о прекращении огня и достижении мирного соглашения. Как вы думаете, как ситуация будет складываться в дальнейшем?

— Ситуация очень сложная, и, кажется, постоянно меняется. Особенно трудно понять тактику, которую используют США в этих переговорах. Лично я считаю, что Путин не обязательно отвергает, а скорее выставляет цену за все.

Он хочет поддерживать иллюзию, что готов к переговорам, но заявляет Трампу, что не будет делать этого просто так и сначала требует определенных уступок. И он уже получил немало уступок от США.

Когда проходили переговоры по временному прекращению огня в Черном море и "энергетическому перемирию", Путин их не отклонил. Но сказал: "Ладно, но прежде чем я соглашусь, мне нужны уступки финансовые, в аграрном экспорте и подобных вопросах". В этих уступках скрывается снятие ограничений на использование Россией системы SWIFT для перевода денег между банками и клиентами, что ей недоступно и значительно ослабляет ее экономику.

Поэтому его первое требование очень существенное. Это уступка, которую должны одобрить и Соединенные Штаты, и Европа. Поэтому реализация даже временного соглашения [о прекращении огня] чрезвычайно сложна, поскольку Россия постоянно поднимает ставки. Она каждый раз выдвигает Трампу новые требования.

Это действительно вызывает у президента США раздражение. Это было особенно заметно в минувшие выходные, когда он открыто начал угрожать России новыми санкциями, если она не будет более уступчивой.

Я думаю, что это создает дилемму Путину. Во-первых, вряд ли он сильно опасается санкций. Но, во-вторых, он хочет и дальше "играть" Трампом, потому что знает, что тот стремится достичь соглашения как для собственного удовлетворения, так и для того, что он считает взаимовыгодным сотрудничеством с Россией. Путин понимает это.

Поэтому он не хочет терять этот рычаг влияния, слишком разозлив Трампа и заставив его отойти от процесса. Это можно сравнить с рыбалкой: если натянуть леску слишком сильно, рыба сорвется. Теперь Путин должен решить, как действовать дальше. Согласится ли он снизить цену своего участия [в переговорном процессе]? Посмотрим.

Но это означает, что переговоры затянутся. По моему мнению, Путин не видит для себя выгоды в мире. Он ничего не получит от мирного соглашения и скорее стремится продолжать войну.

— Буквально на днях Путин объявил самый массовый за последние 14 лет призыв срочников в армию. Это ярко свидетельствует о его истинных намерениях.

— Совершенно так. Кажется, около недели назад Путин издал указ, по которому украинцы, которые находятся на оккупированных территориях, должны их покинуть. Другими словами, он "чистит" эти области от людей, которые не являются лояльными, которые не являются россиянами или пророссийскими.

Для меня подобные вещи — это не поведение человека, стремящегося к миру и желающего достичь соглашения. Так не поступают те, кто действительно в этом нуждается.

— Но имеет ли американская администрация и сам Трамп настоящее понимание природы России? Он действительно верит, что имеет хорошие отношения с Путиным, или это лишь риторика, чтобы польстить последнему и как-то привлечь к переговорам?

— Если послушать Трампа, он уже давно говорит, что у него очень хорошие отношения с Путиным, что есть много вещей, которые они могут делать вместе, и что он хочет улучшить эти отношения, чтобы сотрудничать в разных сферах. Но трудно сказать, действительно ли он в это верит. Возможно, частично, а возможно, он просто пытается льстить Путину, чтобы заставить того поверить в это.

В конце концов, это как два мошенника или вора, которые пытаются манипулировать друг другом.

Трамп действительно восхищается Путиным? Или только делает вид, чтобы склонить Путина к чему-то? Неизвестно. Но очевидно, что они оба пытаются использовать друг друга для достижения своих целей.

Трамп не хочет выглядеть лузером

— Как вы сказали, Трампу нужна быстрая сделка. Есть информация, что Пасха, 20 апреля, является неким дедлайном для достижений в этом направлении. Будет ли президент США ускорять переговорные процессы в ближайшие недели?

— Устанавливать для себя дедлайн в переговорах – это всегда ошибка. Ибо ваш оппонент использует это против вас.

Трамп ранее говорил, что может заключить сделку за один день, но отступил от этих слов. Он пытается убедить всех, что сделает это быстро, но, по-видимому, уже понял, что это был не слишком разумный шаг.

Знаете, раньше Трамп говорил подобные вещи по внутренним предвыборным причинам в США. Уже в должности он оказался в углу, в который сам себя загнал, дав Путину возможность затягивать переговоры, требовать уступок и давить на Трампа, если тот хочет быстрого результата.

Возможно, президент США будет искать повод сказать: "Ладно, Россия не заинтересована в мире, она не сотрудничает, я выхожу из этого" — и обратится к Европе со словами: "Украина теперь полностью ваше дело".

Он может так поступить, но это заставит его выглядеть лузером, а как мы знаем, Трамп не любит этого. Он хочет выглядеть победителем.

Поэтому, наоборот, может решить удвоить усилия и начать давить на Путина. И тогда возникает проблема для Путина: рискует ли он потерять свою "рыбу на крючке", или просто говорит: "Я не буду играть в эту игру" и тоже отходит от [переговоров].

Если Трамп будет пытаться ускорить процесс, это только даст Путину больше рычагов влияния, и увеличит для президента США риск выглядеть большим лузером.

Поэтому увидим, как эти двое будут "перебрасывать мяч" друг другу, как в теннисе.

"Это будет очень сложный переговорный процесс"

— В то же время, европейские союзники работают над гарантиями безопасности, которые Украина может получить в случае достигнутого прекращения огня. Как вы думаете, что реалистично Киев может получить от Европы и США? К примеру, итальянская премьер Мелони упоминала возможность распространения действия Статьи 5 НАТО на территорию Украины.

— С самого начала Путин заявлял, что против европейских или натовских войск в Украине. Не согласится он и на распространение Статьи 5 на украинской территории. Трамп говорил, что США не будут отправлять войска и не поддержат использование статьи о коллективной обороне для Украины.

Но Трампу не стоило делать это так рано, потому что такие вещи нужно обсуждать во время переговоров, а не исключать еще до их начала. Теперь США несколько изменили свою риторику, заявив, что это "все еще остается на столе".

Но настоящий ответ на ваш вопрос таков: если Путин будет действительно заинтересован в каком-то мирном соглашении или перемирии, тогда и будут вестись переговоры по гарантиям безопасности. Путин может начать рассказывать о гарантиях для России типа "Украина должна быть нейтральной, без армии, вне НАТО, и никаких европейских войск на земле".

Однако Запад должен будет придумать что-то ответное на это, гарантией безопасности определенного типа. Это могут быть европейские силы, о которых мы сейчас говорим, если, конечно, дело дойдет до части переговоров, когда об этом можно будет договориться.

Это будет сложнейший переговорный процесс. Подобные переговоры, которые мы видели на примере Балкан, занимали очень много времени. И этот случай не станет исключением.

Для справки: один из важнейших примеров прорыва переговорного процесса на Балканах – Дейтонское мирное соглашение, завершившее кровавую Боснийскую войну 1992–1995 годов. Инициаторами соглашения были Великобритания и США. Помимо них подписания засвидетельствовали Франция, Германия, Россия и Европейский Союз.

Урегулирование было сложным. Босния и Герцеговина была разделена на две единицы: Федерацию Боснии и Герцеговины и Сербскую Республику. Конечное распределение территории не совпадало с линиями фронта к моменту прекращения боевых действий, следовательно, сторонам нужно было передавать территорию друг другу.

Обеспечение выполнения соглашения и укрепление мира возлагалось на 60-тысячный контингент, действовавший под командованием НАТО вплоть до декабря 2004 года.

Но ключевое в том, что для того, чтобы обе стороны искренне сели за стол переговоров, они должны быть заинтересованы в мире. По крайней мере, одна из сторон должна нуждаться в мире. А сейчас, кажется, россияне не испытывают такой потребности.

Украина, в свою очередь, хочет мира, но он должен быть достигнут на определенных условиях. Если же не будет соглашения, учитывающего интересы Украины, то, как вы сами прекрасно знаете, украинцы готовы продолжать борьбу.

Думаю, что все мы на Западе хотели бы увидеть конец этой войны ради Украины, учитывая все страдания, которые вы испытываете. Но это должно быть сделано таким образом, чтобы не сдать Украину, не "бросить ее под автобус" и не обречь на поглощение Россией тем или иным способом.

Итак, вопрос в том, как мы можем сделать это быстро и справедливо, особенно, когда Россия не демонстрирует желания вести переговоры. Мы должны продолжать помогать Украине, чтобы она могла максимально эффективно защищаться при этих обстоятельствах, сводя потери для украинского народа к минимуму, пока мы не дойдем до момента, когда переговоры станут возможны.

Но не думаю, что мы сейчас в этой точке.

Трамп не настроен на длительные переговоры

— Мне кажется, Трамп верил, что ему будет гораздо легче достичь желаемого мирного соглашения, но сейчас он сталкивается с реальностью и понимает, что это затяжная игра с Путиным, которые пытается им манипулировать.

— Думаю, вы правы. Но насколько Трамп сам понимает, что им манипулируют, и что это займет много времени. Он не настроен на продолжительные переговоры. Это не в его стиле – он хочет быстрых сделок.

Если Трамп осознает, что быстрой сделки не будет, что он сделает? Возможно, сейчас он стоит перед этим вопросом.

Трамп может не разбираться во многих вопросах, но когда речь идет о переговорах с другими людьми, у него действительно есть хорошие способности. Но он никогда не имел дело с россиянами в таком контексте – это не то же, что вести бизнес-соглашения о недвижимости на Манхэттене.

Но Трамп достаточно сообразителен, чтобы понять, когда его используют. Тем более, когда европейские лидеры, такие как президент Финляндии, постоянно ему об этом говорят. Он слышит это раз за разом.

Также следует учитывать позицию его переговорной команды, которая состоит не из профессиональных дипломатов, напомню. Их мнение тоже будет иметь значение.

Мы не знаем, что сейчас происходит в голове Трампа. Сможем судить только по тому, как он будет действовать в ближайшие недели в ответ на действия Путина.