Украинские богатыри установили необычный рекорд Гиннеса (видео)

Силачи установили новый мировой рекорд с благой целью

В четверг, 3 апреля, команда богатырей федерации сильнейших атлетов Украины и перетягивание каната (UFSA) установила новый мировой рекорд в буксировке фуры на расстояние 20 метров за минимальное время (Truck pull). Накануне украинский стронгмен Павел Кордияка также попал в книгу рекордов Гиннеса.

Спортсмены с первой попытки превзошли прошлое достижение, которое установили валлийские силачи. Об этом сообщает ТСН.

Сине-желтым удалось отбуксировать фуру на 20 метров за рекордные 16,47 с. Данное достижение силачи посвятили борьбе украинского народа с оккупантами. Кроме того, на мероприятии проводился сбор средств на ремонт автомобилей для бойцов Украинской добровольческой армии.

Состав команды Украины:

Александр Дубовой — директор Учебно-научный институт здравоохранения и спорта Государственного учреждения "Луганский национальный университет имени Tapacа Шевченко", кандидат педагогических наук, доцент;

— директор Учебно-научный институт здравоохранения и спорта Государственного учреждения "Луганский национальный университет имени Tapacа Шевченко", кандидат педагогических наук, доцент; Дмитрий Иголкин – подполковник полиции, работник управления уголовного розыска ГУНП в Луганской области;

– подполковник полиции, работник управления уголовного розыска ГУНП в Луганской области; Владимир Савостьянов — старший лейтенант службы гражданской защиты ГУ ГСЧС Украины г. Киев;

— старший лейтенант службы гражданской защиты ГУ ГСЧС Украины г. Киев; Дмитрий Грунский – абсолютный рекордсмен Гиннеса в Украине, капитан команды, соорганизатор рекорда, волонтер.

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