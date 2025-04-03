Украинские богатыри установили необычный рекорд Гиннеса (видео)
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Силачи установили новый мировой рекорд с благой целью
В четверг, 3 апреля, команда богатырей федерации сильнейших атлетов Украины и перетягивание каната (UFSA) установила новый мировой рекорд в буксировке фуры на расстояние 20 метров за минимальное время (Truck pull). Накануне украинский стронгмен Павел Кордияка также попал в книгу рекордов Гиннеса.
Спортсмены с первой попытки превзошли прошлое достижение, которое установили валлийские силачи. Об этом сообщает ТСН.
Сине-желтым удалось отбуксировать фуру на 20 метров за рекордные 16,47 с. Данное достижение силачи посвятили борьбе украинского народа с оккупантами. Кроме того, на мероприятии проводился сбор средств на ремонт автомобилей для бойцов Украинской добровольческой армии.
Состав команды Украины:
- Александр Дубовой — директор Учебно-научный институт здравоохранения и спорта Государственного учреждения "Луганский национальный университет имени Tapacа Шевченко", кандидат педагогических наук, доцент;
- Дмитрий Иголкин – подполковник полиции, работник управления уголовного розыска ГУНП в Луганской области;
- Владимир Савостьянов — старший лейтенант службы гражданской защиты ГУ ГСЧС Украины г. Киев;
- Дмитрий Грунский – абсолютный рекордсмен Гиннеса в Украине, капитан команды, соорганизатор рекорда, волонтер.
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