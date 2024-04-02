Без опыта и с проживанием: в Киеве предлагают работу для пенсионеров
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Некоторые работодатели с радостью готовы взять к себе в команду пенсионера
Несмотря на то, что минимальная зарплата в Украине все еще остается на достаточно низком уровне, представители некоторых профессий могут рассчитывать на достойную оплату труда. И это касается не только молодых специалистов, но и людей на пенсии.
На сайтах по поиску работы можно найти большое количество подобных обьявлений. Интересно, что работодатели готовы взять к себе в команду как женщин, так и мужчин пенсионного возраста.
Редакция "Телеграфа" решила собрать самые заманчивые вакансии, которые сулят пенсионерам в Киеве неплохую зарплату и даже бесплатное проживание.
Комендант в хостел
Эта должность играет большую роль, так как администратор является "лицом" компании или отеля и всегда первым встречает гостей. На должность коменданта готовы взять пенсионера с активной жизненной позицией, открытостью и умением находить общий язык с разными типами клиентов.
Готовы взять человека без опыта работы и предоставить кандидату бесплатное жилье.
Требования к кандидатам:
- доброжелательность и умение создавать хорошие отношения с коллегами и гостями
- отсутствие вредных привычек
Зарплата: от 8 тысяч гривен
Дворник, комплексный работник
Пенсионерам в Киеве предлагают поработать дворником или комплексным работником. В обязанности будет входить уборка придомовой территории в ОСМД, соблюдение чистоты и порядка на площадке где размещены мусорные баки.
Также необходимо чистить мусорники возле лавочек, стричь кусты раз в год, поливать зеленые насаждения в летний период и выполнять мелкие поручения.
Требования к кандидатам:
- отсутствие вредных привычек
- пунктуальность
- ответственность
Зарплата: от 9 200 гривен
Повар-заготовщик
Также пенсионеры могут себя попробовать в роли заготовщиков полуфабрикатов — пасты и равиоли. Для этого необходимо иметь опыт работы в мучном цехе или же иметь желание научиться работать с тестом и современным оборудованием — пастомашиной.
Кандидата готовы всему обучить. Также сотрудников бесплатно кормят и еженедельно выплачивают зарплату.
Требования к кандидатам:
- желательно опыт работы в мучном цехе, или желание научиться работать с современными технологиями
- контроль чистоты в цехе.
Зарплата: 20 тысяч гривен
Водитель такси
Всем желающим предлагают поработать водителем в службе такси. Есть вакансии, которые предполагают наличие у кандидата собственного авто, а есть и такие вакансии, которые предлагают взять авто на прокат.
Требования к кандидатам:
- наличие действующего водительского удостоверения категории В;
- опыт вождения от 1 года;
- наличие смартфона
Зарплата: от 35 000 гривен
Оператор call-центра
На подобные вакансии охотно берут коммуникабельных пенсионеров и всему обещают научить на месте всего за пару недель. Как правило, операторы call-центра принимают входящие звонки, предоставляют информацию по продуктам и услугам компании, оформляют заявки/заказы, обрабатывают запросы клиентов с сайта.
Операторы колл-центров также могут совершать и исходящие звонки, чтобы привлекать потенциальных клиентов, информировать клиентов о новых услугах или акциях, проводить анкетирования или опросы.
Требования к кандидатам:
- способность к обучению и желание развиваться;
- сообразительность и организованность;
- активная жизненная позиция;
- нацеленность на результат;
- позитив в общении с клиентами.
Зарплата: от 12 000 гривен
Слесарь-ремонтник
Востребована работа слесарей. Кандидатам готовы предложить гибкий график, своевременную выплату зарплаты и обучение. Пенсионеров с опытом работы охотно приглашают на эту должность в Киеве.
Требования к кандидатам:
- активность, целеустремленность и желание достигать высоких результатов
- желание обучаться
- умение работать со слесарным инструментом
- навыки работы с электроинструментом
- желание расти и развиваться
- ответственность, пунктуальность
- отсутствие вредных привычек
Зарплата: около 20 000 гривен
Швея
На швейные производства готовы взять активную швею, которая хочет продолжать работать даже после пенсии. Приветствуется опыт работы, однако кандидатов с недостаточной квалификацией обещают всему научить на месте.
На производстве есть новое промышленное оборудование, включая машинки специального назначения, такие как петельная машина, пуговичная машина, поясная машина, пресс для дублирования деталей и вакуумный стол для глажки.
Требования к кандидатам:
- стремление развиваться и учиться новому
- пунктуальность
- ответственность
Зарплата: от 20 000 гривен
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что водителям в Киеве готовы платить около 50 тысяч гривен в месяц. Интересно, что работодатели готовы взять как кандидата с собственным авто, так и предоставить соискателю корпоративный транспорт.