Без опыта и с проживанием: в Киеве предлагают работу для пенсионеров

Некоторые работодатели с радостью готовы взять к себе в команду пенсионера

Несмотря на то, что минимальная зарплата в Украине все еще остается на достаточно низком уровне, представители некоторых профессий могут рассчитывать на достойную оплату труда. И это касается не только молодых специалистов, но и людей на пенсии.

На сайтах по поиску работы можно найти большое количество подобных обьявлений. Интересно, что работодатели готовы взять к себе в команду как женщин, так и мужчин пенсионного возраста.

Редакция "Телеграфа" решила собрать самые заманчивые вакансии, которые сулят пенсионерам в Киеве неплохую зарплату и даже бесплатное проживание.

Комендант в хостел

Эта должность играет большую роль, так как администратор является "лицом" компании или отеля и всегда первым встречает гостей. На должность коменданта готовы взять пенсионера с активной жизненной позицией, открытостью и умением находить общий язык с разными типами клиентов.

Готовы взять человека без опыта работы и предоставить кандидату бесплатное жилье.

Требования к кандидатам:

доброжелательность и умение создавать хорошие отношения с коллегами и гостями

отсутствие вредных привычек

Зарплата: от 8 тысяч гривен

Дворник - востребованная профессия

Дворник, комплексный работник

Пенсионерам в Киеве предлагают поработать дворником или комплексным работником. В обязанности будет входить уборка придомовой территории в ОСМД, соблюдение чистоты и порядка на площадке где размещены мусорные баки.

Также необходимо чистить мусорники возле лавочек, стричь кусты раз в год, поливать зеленые насаждения в летний период и выполнять мелкие поручения.

Требования к кандидатам:

отсутствие вредных привычек

пунктуальность

ответственность

Зарплата: от 9 200 гривен

Повар-заготовщик

Также пенсионеры могут себя попробовать в роли заготовщиков полуфабрикатов — пасты и равиоли. Для этого необходимо иметь опыт работы в мучном цехе или же иметь желание научиться работать с тестом и современным оборудованием — пастомашиной.

Кандидата готовы всему обучить. Также сотрудников бесплатно кормят и еженедельно выплачивают зарплату.

Требования к кандидатам:

желательно опыт работы в мучном цехе, или желание научиться работать с современными технологиями

контроль чистоты в цехе.

Зарплата: 20 тысяч гривен

Водитель такси

Всем желающим предлагают поработать водителем в службе такси. Есть вакансии, которые предполагают наличие у кандидата собственного авто, а есть и такие вакансии, которые предлагают взять авто на прокат.

Требования к кандидатам:

наличие действующего водительского удостоверения категории В;

опыт вождения от 1 года;

наличие смартфона

Зарплата: от 35 000 гривен

Водителем такси с легкостью может работать пенсионер

Оператор call-центра

На подобные вакансии охотно берут коммуникабельных пенсионеров и всему обещают научить на месте всего за пару недель. Как правило, операторы call-центра принимают входящие звонки, предоставляют информацию по продуктам и услугам компании, оформляют заявки/заказы, обрабатывают запросы клиентов с сайта.

Операторы колл-центров также могут совершать и исходящие звонки, чтобы привлекать потенциальных клиентов, информировать клиентов о новых услугах или акциях, проводить анкетирования или опросы.

Требования к кандидатам:

способность к обучению и желание развиваться;

сообразительность и организованность;

активная жизненная позиция;

нацеленность на результат;

позитив в общении с клиентами.

Зарплата: от 12 000 гривен

Слесарь-ремонтник

Востребована работа слесарей. Кандидатам готовы предложить гибкий график, своевременную выплату зарплаты и обучение. Пенсионеров с опытом работы охотно приглашают на эту должность в Киеве.

Требования к кандидатам:

активность, целеустремленность и желание достигать высоких результатов

желание обучаться

умение работать со слесарным инструментом

навыки работы с электроинструментом

желание расти и развиваться

ответственность, пунктуальность

отсутствие вредных привычек

Зарплата: около 20 000 гривен

Вакансии швеи очень распространены

Швея

На швейные производства готовы взять активную швею, которая хочет продолжать работать даже после пенсии. Приветствуется опыт работы, однако кандидатов с недостаточной квалификацией обещают всему научить на месте.

На производстве есть новое промышленное оборудование, включая машинки специального назначения, такие как петельная машина, пуговичная машина, поясная машина, пресс для дублирования деталей и вакуумный стол для глажки.

Требования к кандидатам:

стремление развиваться и учиться новому

пунктуальность

ответственность

Зарплата: от 20 000 гривен

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что водителям в Киеве готовы платить около 50 тысяч гривен в месяц. Интересно, что работодатели готовы взять как кандидата с собственным авто, так и предоставить соискателю корпоративный транспорт.