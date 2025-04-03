Вареники, гуси и пингвины: украинцы разрывают сеть мемами о решении Трампа ввести пошлину

Украинцы гениально показали проблему

Дональд Трамп объявил о тарифах в размере 25% на весь импорт автомобилей и их комплектующих. Украина также в списке, против нас президент США ввел 10% пошлины.

Даже несмотря на это, в украинцев есть юмор, который превращает любые испытания в повод для остроумных мемов. "Телеграф" собрал шутки и картинки, которые создали пользователи сети.

Связали политику с "варениками" и "пельмешками"

Президент США Дональд Трамп серьезно представляет не документ, а… меню украинской столовой. Вместо презентации о пошлинах перед ним – яркий прайс-лист с традиционными украинскими блюдами.

Этот фотомонтаж идеально демонстрирует неповторимое чувство юмора украинцев, которые превратили серьезную проблему в искренний смех, связав глобальную политику с родными "вареничками" и "пельмешками".

Россию тоже напомнили

Еще один мем иллюстрирует украинскую реакцию на новости. На ярко-желтом фоне написано: "Трамп вводит пошлины против всех стран мира". В диалоге один гусь спрашивает: "А где Россия среди этих стран?", на что другой гусь, агрессивно наклонившись, отвечает: "Где Россия? Я тебя спрашиваю!!".

Пингвины из "Мадагаскара" такого не ожидали

Даже персонажи мультфильма "Мадагаскар" выглядят удивленно и обеспокоенно. Они изображены с характерными выражениями лиц, демонстрирующих беспокойство.

Этот комический эффект создается абсурдностью ситуации, поскольку на этих островах нет постоянного населения, поэтому четыре пингвина символически представляют "жителей", которых на самом деле нет, но гипотетически могли бы реагировать на введение пошлины.

Некоторые украинцы не стали сдерживать эмоции и создали яркие мемы, а нецензурные слова только дополнили их. Здесь и митинги украинцев по поводу тарифов и пародия диалога между Шерлоком Холмсом и доктором Ватсоном и даже приплели то, что Дональд Трамп может быть российским агентом.

Меморандум заменит ценники

Украинцы шутят, что вместо ценников на импортных товарах будут клеить меморандум Белого дома. Соответствующую картинку создали в магазине у полок с товарами.

Были и другие мемы о Дональде Трампе и его решении ввести пошлину

Новые американские пошлины на импорт — что известно

В среду, 2 апреля, Дональд Трамп подписал указ о введении тарифов на импорт для многих торговых партнеров США.

Для отдельных стран эти пошлины намного выше, в том числе 34% для Китая, и 20% для Европейского Союза.

Также с 3 апреля США ввели 25% тарифов на все автомобили, собранные в других странах мира.

Кроме того, Трамп объявил чрезвычайное положение в США по укреплению экономической безопасности.

"Телеграф" ранее собирал мемы, которые создали украинцы о народном депутате Алексее Гончаренко.