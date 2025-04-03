Чистка в КГГА продолжается. Кого Кличко уволил на этот раз и кто не попал в список

Некоторые отстранены от подготовки и ведения заседаний Киевсовета

В Киевской городской государственной администрации (КГГА) уволили ряд должностных лиц, фигурирующих в земельном коррупционном деле. Однако в этом списке нет нескольких громких имен.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко. По его словам, фракция партии "УДАР" начала процедуру отзыва одного из фигурантов из депутатов Киевсовета.

Кто уволен из КГГА:

директор коммунального предприятия "Киевский институт земельных отношений" Игорь Долинский;

директор КП "Спецжилфонд" Владимир Шарий;

заместитель директора Департамента градостроительства и зодчества Валентина Святина.

Владимир Шарий

Валентина Святина

Игорь Долинский

Еще в марте из КГГА уволили:

заместителя председателя КГГА Петра Оленича;

заместителя руководителя КП "Киевблагоустройство" Алексея Мушту;

заместителя директора КП "Спецжилфонд" Юрия Леонова.

Петр Оленич

Алексей Мушта

С должности директора КП "Инженерный центр" уволен депутат Киевсовета и председатель земельной комиссии Михаил Терентьев. Его также отзывают из депутатов Киевсовета.

Михаил Терентьев

Планируется увольнение и директора коммунального предприятия "Финансовая компания "Жилинвест"" Виктора Погребного, который сейчас находится на больничном.

Виктор Погребной

В то же время у Кличко отметили, что имен других чиновников, звучавших в журналистском расследовании, в списке нет, из-за их статусов по уголовным делам.

"У них неопределенный процессуальный статус в уголовном производстве. А у Владимира Бондаренко – статус свидетеля. И его, как секретаря Киевсовета, выбирали депутаты. Они и могут его уволить. Согласно регламенту Киевсовета и процедур. Сейчас он отстранен от подготовки и ведения заседаний Киевсовета. Готовить и вести заседание буду я — как глава города", — добавил Кличко.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Кличко говорил о бывшем депутате Киевского городского совета Денисе Комарницком, фигурирующем в громком коррупционном деле, "смотрящем за Киевом".