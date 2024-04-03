Киевское КП решило потратить на ремонт дорожек в "Гидропарке" миллионы гривен: подробности

Работы должны быть выполнены в полном объеме до сентября текущего года

Киевское КП "Киевзеленстрой" решило провести капитальный ремонт дорожно-тропиночной сети в северо-восточной части парка культуры и отдыха "Гидропарк" в Днепровском районе. На эти цели планируется потратить более 3 миллионов гривен.

Деньги будут выделены из столичного бюджета. Соответствующий тендер появился на сайте государственных закупок Prozorro.

Так, на капитальный ремонт дорожно-тропиночной сети в северо-восточной части парка культуры и отдыха "Гидропарк" планируется выделить 3 126 361 гривну.

За эти средства столичные чиновники планируют "отремонтировать и отреставрировать" пешеходную дорожку площадью 1 154 метров квадратных.

Тендер состоится 10 апреля, где и выберут победителя. По условиям договора, работы подрядчик должен завершить до 2 сентября текущего года.

Стоит отметить, что в ноябре 2022 года КП "Киевзеленстрой" объявило тендер на капитальный ремонт троп в левой части "Гидропарка" и попало в громкий скандал. Тогда чиновники заключили соглашение с фирмой "ИС БУД" на то, что она отремонтирует тропы в части парка почти за 5 миллионов гривен. Однако результатами этих работ заинтересовались правоохранители.

В Киевской городской прокуратуре установили, что руководитель подрядной организации внес в акты выполненных работ недостоверные сведения об объемах выполненных работ. Таким образом, бюджету столицы был нанесен ущерб на сумму более 200 тыс. грн.

После сообщения директору подрядной организации о подозрении, он возместил все убытки, однако дело все-же было направлено в суд. Если вину руководителя компании докажут, то ему может грозить до 8 лет за решеткой.

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