Київське КП вирішило витратити на ремонт доріжок у "Гідропарку" мільйони гривень: подробиці

Роботи мають бути виконані у повному обсязі до вересня поточного року

Київське КП "Київзеленбуд" вирішило провести капітальний ремонт дорожньо-стежкової мережі у північно-східній частині парку культури та відпочинку "Гідропарк" у Дніпровському районі. На ці цілі планується витратити понад 3 мільйони гривень.

Гроші буде виділено із столичного бюджету. Відповідний тендер з’явився на сайті державних закупівель Prozorro.

Так, на капітальний ремонт дорожньо-стежкової мережі у північно-східній частині парку культури та відпочинку "Гідропарк" планується виділити 3 126 361 гривню.

За ці кошти столичні чиновники планують "відремонтувати та відреставрувати" пішохідну доріжку площею 1 154 квадратних метрів.

Тендер відбудеться 10 квітня, де й оберуть переможця. За умовами договору, роботи підрядник повинен завершити до 2 вересня поточного року.

Варто зазначити, що у листопаді 2022 року КП "Київзеленбуд" оголосило тендер на капітальний ремонт стежок у лівій частині "Гідропарку" та потрапило у гучний скандал. Тоді чиновники уклали угоду із фірмою "ІС БУД" на те, що вона відремонтує стежки в частині парку майже за 5 млн гривень. Проте результатами цих робіт зацікавились правоохоронці.

У Київській міській прокуратурі встановили, що керівник підрядної організації вніс до актів виконаних робіт недостовірні відомості щодо обсягів виконаних робіт. Таким чином, бюджету столиці було завдано збитків на суму понад 200 тис. грн.

Після повідомлення директору підрядної організації про підозру, він відшкодував всі збитки, проте справа все-таки була направлена до суду. Якщо провину керівника компанії доведуть, йому може загрожувати до 8 років за ґратами.

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