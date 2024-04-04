Шел третий год войны: в Киеве не работают QR-коды на табличках с картой укрытий (видео)

Ссылка по QR-коду не работает уже более полугода

В Киеве на остановках общественного транспорта висят информационные таблички с QR-кодами отсканировав которые людям должна стать доступна карта ближайших укрытий. Однако, как оказалось, эти коды перестали работать практически сразу после установки в столице "спасительных картонок".

Таким образом на третий год полномасштабной войны фактически на всех остановках общественного транспорта в Киева информирование о ближайших укрытиях просто отсутствует. О данной проблеме подробнее рассказали в Телеграм-канале "Пассажиры Киева".

Так, на информационных табличках, которые установлены на остановках общественного транспорта в Киеве, есть специальный QR-код и небольшая инструкция.

Во время воздушной тревоги людям предлагается включить геолокацию на телефоне, отсканировать код и перейти по ссылке. На экране смартфона в этот момент должна появиться карта укрытий — выбрав ближайшее и проложив маршрут человек сможет за короткий промежуток времени оказаться в безопасности.

QR-коды на табличках не работают

На самом же деле QR-код на этих информационных табличках не работатет уже более шести месяцев и фактически на всех остановках общественного транспорта Киева информирование о ближайших укрытиях просто отсутствует.

Подобная халатность городских властей может привести к плачевным последствиям, ведь человек во время воздушной тревоги может потерять драгоценное время на эвакуацию пока будет сканировать неработающий QR-код.

Стоит отметить, что киевские активисты уже неоднократно обращали внимание на данную проблему, но так и не были услышаны столичными властями.

Напомним, информационные таблички с картой укрытий, которая должна открываться на экране смартфона после сканирования специального QR-кода, появились в Киеве в июле 2023 года.

Уже в августе ссылка по QR-коду перестала работать и на данный момент этой проблемой городские власти так и не озаботились.

"Поскольку полномасштабная война продолжается, то КГГА стоило бы задуматься о том, чтобы действительно качественно информировать людей о ближайших укрытиях. Но для этого надо не столько деньги, а сколько желание…", — резюмируют авторы Телеграм-канала "Пассажиры Киева".

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