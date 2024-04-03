В Киеве начали цвести магнолии: где их можно увидеть (фото)

Поспешите увидеть цветение этих прекрасных растений

В Киеве в ботаническом саду имени Фомина начался сезон цветения магнолий. Именно здесь собрана одна из самых больших коллекций этих удивительно прекрасных деревьев.

Пик цветения магнолий, являющихся одной из весенних визитных карточек города, настанет в середине-конце апреля. Несмотря на это, фотографиями первых цветущих деревьев в ботсаду уже начали делиться в соцсетях.

Так, в Ботаническом саду имени А. В. Фомина в Киеве уже начался сезон цветения магнолий. Здесь собрана огромная коллекция магнолий — около 65 видов. Благодаря этому период цветения магнолий в ботсаду Фомина достаточно продолжительный – около месяца.

В ботсаду Фомина расцвели первые магнолии

В ботсаду Фомина расцвели первые магнолии

В пиковый период – во второй декаде апреля – ботсад Фомина и вовсе напоминает локацию из сказки, где склоны утопают в бело-розовом тумане.

В ботсаду Фомина произростают десятки деревьев магнолии, а всего в мире насчитывается около 240 видов растений семейства магнолиевых.

В ботсаду Фомина расцвели первые магнолии

В ботсаду Фомина расцвели первые магнолии

Посмотреть, как цветут магнолии в ботсаду Фомина в Киеве можно бесплатно – вход на территорию свободен.

Адрес Ботанического сада имени А. В. Фомина: улица С. Петлюры, 1

Телефон: +380 44 239 3190.

Магнолии цветут в ботсаду имени Фомина

По информации КП "Киевзеленстрой" магнолии можно увидеть не только в Ботаническом саду имени академика Фомина (улица С. Петлюры,1) и Национальном ботаническом саду имени Н. Н. Гришко (улица Садово-Ботаническая, 1).

Эти цветущие деревья с легкостью можно обнаружить в парках и скверах по всему Киеву.

Полюбовать магнолиями в Киеве можно на следующих локациях:

Шевченковский район:

Пейзажная аллея

Парк имени Тараса Шевченко

Сырецкий Парк

Подольский район:

площадь Щекавицкая

Оболонский район:

парк "Наталка"

сквер на просп. Степана Бандеры, 26-В-28

Деснянский район:

парк с водными объектами на просп. Шухевича

парк "Киото"

Дарницкий район:

Парк партизанской славы

парк Воинов-Интернационалистов

сквер на ул. Вербицкого, 12

Днепровский район:

Парк "Победа"

сквер на ул. Ивана Миколайчука

бульвар Амвросия Бучмы

сквер на ул. Шумского, 3

Соломенский район:

парк "Отрадный"

парк "Орленок"

Голосеевский район:

Голосеевский парк им. Н. Рыльского

Магнолии активно цветут всего 14 дней

Интересно, что магнолия— род цветковых растений семейства Магнолиевые, содержащий около 240 видов. Каждый из них имеет уникальные и неповторимые цветы.

Род назвал Шарль Плюмье в честь французского ботаника Пьера Маньоля в 1703 году. Изначально в нашем языке использовалось название "Маньолия", которое затем трансформировалось в современное звучание — "Магнолия".

Каждая магнолия имеет уникальный вид и неповторимые цветы, которые отличаются по форме, строению, фактуре, цвету и расположению на ветвях.

Фото в материале: Телеканал "Киев 24"

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