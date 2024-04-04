С зарплатой до 110 тысяч гривен: кого в Киеве чаще всего ищут работодатели

Работу в Киеве может найти каждый, было бы желание

На сегодняшний день в Киеве наблюдается активизация рынка труда. С каждой неделей на сайтах по поиску работы появляется все больше интересных вакансий, в том числе, и для студентов, и для пенсионеров, и для водителей без собственного авто.

В Киевском городском центре занятости, в свою очередь, рассказали о самых распространенных вакансиях, которые предлагают столичные работодатели. Специалистам готовы предложить достойную зарплату и бонусы.

Так, в Киеве продолжает расти спрос на рабочие профессии. Также работодатели часто ищут профессионалов: учителей, врачей, экономистов, бухгалтеров, инженеров.

Стоит отметить, что на данный момент в базе данных Киевского городского центра занятости насчитывается более 2,8 тысячи вакансий: по 1200 — для служащих и рабочих, и практически 400 — для людей без профессии или специальности.

Работодатели предлагают соискателям официальное трудоустройство, социальный пакет, организацию профессионального обучения на рабочем месте и много других приятных бонусов.

Чаще всего работодатели Киева ищут специалистов в таких сферах:

Торговля и быт:

продавцы (302 вакансии, зп — до 25 тыс. грн)

кассиры (76 вакансий, зп — до 17 тыс. грн)

повара (125 вакансий, зп — до 45 тыс. грн)

уборщики (239 вакансии, зп — до 18 тыс. грн)

грузчики (63 вакансии, зп — до 30 тыс. грн);

Промышленность:

инженеры (196 вакансий, зп — до 110 тыс. грн)

монтажники радиоэлектронной аппаратуры (200 вакансий, зп — до 17 тыс. грн)

слесари (224 вакансий, зп — до 30 тыс. грн)

токари (32 вакансии, зп — до 22 тыс. грн);

Здравоохранение:

врачи (159 вакансий, зп — до 40 тыс. грн)

медсестры/медбратья (134 вакансий, зп — до 43 тыс. грн);

Экономика:

экономисты (60 вакансий, зп — до 32 тыс. грн)

бухгалтера (166 вакансий, зп — до 43 тыс. грн);

Транспорт:

водители (167 вакансий, зп — до 44 тыс. грн);

Образование:

учителя (109 вакансий, зарплата — до 20 тыс. грн)

воспитатели (47 вакансий, зп — до 17 тыс. грн).

Ранее "Телеграф" рассказывал о самых необычных и интересных заброшенных местах в Киеве. Такие здания часто бывают окутаны тайнами и всевозможными городскими легендами, а также они могут похвастаться особым колоритом.