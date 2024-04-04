Ішов третій рік війни: у Києві не працюють QR-коди на табличках з мапою укриттів (відео)

Посилання по QR-коду не працює вже понад півроку

У Києві на зупинках громадського транспорту висять інформаційні таблички з QR-кодами, відсканувавши які людям має стати доступна мапа найближчих укриттів. Однак, як виявилося, ці коди перестали працювати практично одразу після встановлення у столиці "рятівних картонок".

Таким чином, на третій рік повномасштабної війни фактично на всіх зупинках громадського транспорту в Києві інформування про найближчі укриття просто відсутнє. Про цю проблему докладніше розповіли у Телеграм-каналі "Пасажири Києва".

Так, на інформаційних табличках, які встановлені на зупинках громадського транспорту, є спеціальний QR-код і невелика інструкція. Під час повітряної тривоги людям пропонується увімкнути геолокацію на телефоні, відсканувати код та перейти за посиланням.

На екрані смартфона в цей момент має з’явитися мапа укриттів — вибравши найближче і проклавши маршрут, людина зможе за короткий проміжок часу опинитися в безпеці.

QR-коди на табличках не працюють

Насправді QR-код на цих інформаційних табличках не працює вже понад шість місяців і фактично на всіх зупинках громадського транспорту Києва інформування про найближчі укриття просто немає.

Подібна халатність міської влади може призвести до плачевних наслідків, адже людина під час повітряної тривоги може втратити дорогоцінний час на евакуацію поки скануватиме QR-код, який не працює.

Варто зазначити, що київські активісти вже неодноразово звертали увагу на цю проблему, але так і не були почуті владою Києва.

Нагадаємо, інформаційні таблички з мапою укриттів, яка повинна відкриватися на смартфоні після сканування спеціального QR-коду, з’явилися у Києві у липні 2023 року.

Вже в серпні посилання на QR-код перестало працювати і на даний момент цією проблемою міська влада так і не зайнялася — таблички не замінили та не виправили QR-код так, щоб після його сканування дійсно відкривалась мапа укриттів.

"Оскільки повномасштабна війна триває, то КМДА варто було б задуматися про те, щоб справді якісно інформувати людей про найближчі укриття. Але для цього треба не стільки гроші, а скільки бажання…", — резюмують автори телеграм-каналу "Пасажири Києва".

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