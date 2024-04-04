В Киеве в припаркованное авто врезался велосипедист: водителя увезли на экспертизу, а в соцсети вспыхнул скандал

Патрульных полицейских обвинили в некомпетентности

На днях в Подольском районе Киева произошло нестандартное "ДТП" — в припаркованный автомобиль на большой скорости врезался невнимательный велосипедист. В это время водитель машины сидел в кафе и ничего не подозревал о произошедшем.

Прибывшие на вызов патрульные отвезли мужчину на экспертизу и составили протокол, а в соцсети вспыхнул настоящий скандал из-за действий полицейских. Правоохранителей обвинили в некомпетентности и назвали их действия незаконными, а водителю посоветовали подыскивать адвоката.

Так, киевлянин Yuri Vysoven поделился в соцсети "Х" информацией о том, что его отвезли на экспертизу патрульные полицейские. Это произошло после того, как в его припаркованное авто врезался велосипедист.

Пословам мужчины ,инцидент произошел на Подоле в 10 утра ,когда он проводи время в местном кафе и даже не находился в салоне машины. Невнимательный велосипедист врезался в его авто и получил значительные травмы — пострадавшего госпитализировали.

Прибывшие на вызов патрульные "вежливо пригласили" мужчину проехать с ними и пройти экспертизу на содержание алкоголя в крови. Также был оформлен протокол.

Данный пост произвел на пользователей соцсети эффект разорвавшейся бомбы — люди начали обвинять патрульных в непрофессионализме и незаконном поведении.

Автору поста разъяснили, что он имел полное право не ехать на экспертизу, так как в момент "аварии" он не являлся участником дорожного движения, а его авто мог воспользоваться кто-то из родных.

Пользователи сошлись во мнении, что на автовладельца патрульные решили банально "повесить" аварию и сделать его "козлом отпущения". Мужчине также посоветовали на всякий случай найти себе адвоката:

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