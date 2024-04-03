В Киеве сообщили о подозрении пьяному водителю, спровоцировавшему ДТП, в котором пострадал ребенок

Ему грозит до 8 лет лишения свободы

Водителю "Ford Mustang", который 4 февраля спровоцировал ДТП в Оболонском районе Киева, сообщили о подозрении. За рулем он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура. Как установило следствие, 37-летний мужчина, находясь за рулем "Ford Mustang" на улице Героев Днепра, не справился с управлением, пересек двойную сплошную полосу и выехал на встречную полосу движения. Там он столкнулся с "Ford Mondeo".

В результате столкновения водитель-нарушитель получил тяжелые телесные повреждения и был госпитализирован. Водитель "Ford Mondeo", его пассажиры, а также ехавший с ними 7-летний ребенок получили легкие телесные повреждения.

По результатам судебной экспертизы, у водителя "Ford Mustang" в крови обнаружено 1,93 промилле алкоголя. Ему инкриминируют ч. 2 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения, совершенные в состоянии алкогольного опьянения).

Последствия ДТП по ул. Героев Днепра

Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 8 лет. В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве Mitsubishi сбил девушку и она приземлилась на другой автомобиль. Она пыталась перебежать проезжую часть в неустановленном месте.