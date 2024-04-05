Суд вынес решение о резонансном ДТП в Киеве между трамваем и Audi

Судья встала на сторону водителя общественного транспорта

Рассмотрение дела по ДТП между трамваем и Audi завершено. Отметим, что эта авария произошла 20 марта на Контрактовой площади в Киеве.

О завершении рассмотрения дела сообщает ОО "Пассажиры Киева" в Telegram-канале. Отметим, что на столичном Подоле водитель трамвая повредил автомобиль Audi, припаркованный с нарушением ПДД, и поехал дальше по установленному маршруту. Позже на водитель трамвая был наложен протокол, который вызвал возмущение у общественности.

Впрочем, судья встала на сторону водителя трамвая по вопросу того, что она не намеренно покинула место ДТП. Как следствие, водительские права у нее забирать не будут. Несмотря на это, суд признал водитель общественного транспорта виновным в самом ДТП. Соответственно, на нее возложено обязательство уплатить штраф и судебный сбор. Итого это ориентировочно 1500 грн.

Интересно, что в ходе рассмотрения дела было установлено, что на пострадавший в результате столкновения автомобиль Audi еще до водителя трамвая совершили наезд еще два трамвая. В полиции сообщили, что после ДТП на водителя транспортного средства Audi было вынесено постановление по ч. 3 ст. 122 (Нарушение правил стоянки) КУоАП, а на водителя трамвая составлены протоколы по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее за ДТП) и по ст. 122-4 (оставление места ДТП) КУоАП.

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