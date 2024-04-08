Киевский передвижной цирк получил статус критически важного предприятия, а его сотрудники — бронь от мобилизации

В сети началось бурное обсуждение

Государственное предприятие "Передвижной цирк Украины" вошло в перечень "критически важных для обеспечения жизнедеятельности населения". Это решение дает этим организациям право бронировать своих работников от мобилизации.

Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк. Также в список попало ООО "Кинокот", связываемое с правительством.

Эта компания отвечает за техническое обслуживание телемарафона "Единые новости". Также получает миллионные подряды от канала "Рада".

"Нет, если вы думали, что вас удивит внесение фирмы ОП на которую сливают деньги с канала "Рада" в перечень "критически важных для обеспечения жизнедеятельности населения"…Так ловите еще новость: такой же статус дали ГП "Передвижной цирк Украины"…критически важное предприятие, учреждения, организации для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период", — написал нардеп в телеграмме.

О подтверждении критически важного объекта

Ситуация вызвала неоднозначную реакцию в сети. Некоторые пользователи возмущены тем, что цирк и телеканалы получили статус критически важных, ведь их деятельность не кажется такой же неотложной, как, например, работа медиков, спасателей или энергетиков.

Кто-то высказался с сарказмом и иронией.

Ранее "Телеграф" писал, что телеканал "Рада" заказал телепрограммы более чем на 100 миллионов у компании, связанной с экс-заместителем главы ОП. Фирма должна производить видеоконтент в течение 2024 года.