Київський пересувний цирк набув статусу критично важливого підприємства, а його співробітники — бронь від мобілізації

У мережі почалося бурхливе обговорення

Державне підприємство "Пересувний цирк України" увійшло в у перелік "критично важливих для забезпечення життєдіяльності населення". Це рішення надає цим організаціям право бронювати своїх працівників від мобілізації.

Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк. Також до списку потрапила ТОВ "Кінокіт", яку пов'язують з урядом.

Ця компанія відповідає за технічне обслуговування телемарафону "Єдині новини". Також отримує мільйонні підряди від каналу "Рада".

"Ні, якщо ви думали, що вас здивує внесення фірму ОП на яку зливають гроші з каналу "Рада" у перелік "критично важливих для забезпечення життєдіяльності населення"…То ловіть ще новину: такий самий статус дали ДП "Пересувний цирк України"…критично важливе підприємство, установи, організації для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період", — написав нардеп у телеграмі.

Про підтвердження критично важливого об'єкта

Ситуація викликала неоднозначну реакцію у мережі. Деякі користувачі обурені тим, що цирк та телеканали отримали статус критично важливих, адже їхня діяльність не здається такою ж нагальною, як, наприклад, робота медиків, рятувальників чи енергетиків.

Хтось висловився з сарказмом та іронією.

Раніше "Телеграф" писав, що телеканал "Рада" замовив телепрограми на більш ніж 100 мільйонів у компанії, пов'язаної з ексзаступником голови ОП. Фірма повинна робити відеоконтент протягом 2024 року.