За 50 миллионов евро всего 74 троллейбуса: Киевпасстранс объявил сомнительный тендер

Городу необходимо закупить сотни новых троллейбусов

В 2023 году коммунальное предприятие "Киевпасстранс" объявил тендер на закупку 74 троллейбусов за кредитные средства ЕИБ на сумму примерно 50 млн евро. Общественность призывает провести новый тендер, разбитый на лоты, с достаточным количеством машин.

Об этом сообщает общественная организация "Пассажир Киева". За 48 млн евро, в 2011 году "Киевпасстранс" приобрел 202 троллейбуса, а сейчас предлагается только 74.

Большинство троллейбусов, курсирующих по городу, было закуплено в 2011-2013 годах.

"В настоящее время Черновцы и Винница покупали троллейбусы производства "Политехносервис" из города Бровары, в турецком кузове за средства местных бюджетов. Они имеют автономный ход, систему кондиционирования и одна единица им обходилась примерно в 260 тысяч евро, то есть за 50 млн можно получить 192 троллейбуса", – говорится в сообщении.

К примеру, Николаев за средства ЕБРР покупает 31 троллейбус "Политехносервис" по 440 тысяч евро за штуку. Даже по такой цене на 50 млн евро можно приобрести 110 троллейбусов.

"На наш тендер было добавлено требование поставлять двухсекционные троллейбусы и таким образом украинские производители не были допущены к нему, но при этом фактически участники предложили всего лишь 1 и 3 двухсекционных троллейбуса, которые в таком количестве не способны принести какую-либо пользу и это выглядит просто как какая-то манипуляция", — пишут в группе ОО "Пассажир Киева".

КП "Киевпасстранс"

Общественная организация отмечает, что необходимо организовать новый тендер с двумя лотами: один для одиночных, второй для двухсекционных троллейбусов. Количество машин в каждом лоте должно быть четко определено, чтобы гарантировать конкуренцию и получение необходимого количества троллейбусов.

"Только закупка большого количества машин способна сохранить движение троллейбусов в городе на любом сознательном уровне, а закупка 73-74 троллейбусов приведет к дальнейшей деградации и сокращению движения, как это произошло за последние 10 лет из-за недостаточного количества машин", — подчеркивают в сообщенные.

Также добавляют, что за последние 7 лет количество выпущенных троллейбусов уменьшилось с 420 до 260. В настоящее время более 150 курсирующих по городу троллейбусов эксплуатируются с 2014 года. Для поддержки нынешнего уровня работы сети, городу необходимо закупить сотни новых троллейбусов.

Согласно рекомендациям Всемирного банка, для восстановления полноценной работы сети необходимо иметь более 600 троллейбусов.

Ранее "Телеграф" писал, что Киевская областная рада объявил два тендера на общую сумму 620 тысяч гривен. Один из них – на закупку офисной бумаги за 125 тысяч гривен.