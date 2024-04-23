Убитая квартира в аренду в Киеве – хуже только в подземном переходе (фото)

Жилье имеет странную планировку

В Киеве на аренду выставили однокомнатную квартиру, которая, мягко говоря, не в лучшем состоянии. За 5500 грн в месяц арендаторы могут получить жилье без ремонта, с устаревшей мебелью и сантехникой.

Также к стоимости аренды прилагается оплата коммунальных услуг. "Телеграф" рассмотрел, что предлагают за такие деньги.

Спальня

Находится однокомнатная квартира на левом берегу столицы в Днепровском районе. До станции метро "Черниговская" 7-10 минут пешком.

Старая мебель

Кирпичный четырехэтажный дом, первый этаж. Потолок довольно высокий — 2,8 метра. Балкона нет. Как отмечает риелтор, планировка несколько странная для современных представлений – вход в душ из кухни.

Ванная комната

Общая площадь помещения 25 кв.м. Площадь кухни – 5 кв.м.

Кухня

Есть холодильник, стиральная машина, два дивана. Бойлера нет.

Коридор

Ремонт квартира давно не видела. На фото видно ободранные стены и двери.

Прихожая

На полу скрипучий советский паркет. Мебель и сантехника тоже не в лучшем состоянии.

Санузел

Также риелтор указывает, что есть комиссионные в размере 50%, то есть 2750 гривен. Аренду нужно оплатить сразу за два месяца — первый и последний.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве продают шикарную квартиру за 6 миллионов долларов. Роскошные апартаменты расположены в ЖК Diamond Hill в Печерском районе столицы.