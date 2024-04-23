Сколько стоит загранпаспорт в Киеве: обзор цен, электронной очереди и паспортных сервисов

Подать заявление самостоятельно может лицо, которому исполнилось 16 лет

Для поездки за границу украинцам требуется загранпаспорт, удостоверяющий личность, подтверждающий гражданство Украины и дающий право на выезд и въезд в государство. Получить внешний документ можно в нескольких центрах.

"Телеграф" рассказывает, сколько стоит оформить загранпаспорт в Киеве, как записаться в электронную очередь и какие паспортные сервисы доступны.

Где подать заявление

Получить внешний паспорт можно в Государственной миграционной службе. Отделы оформления документов находятся по адресам:

ул. Академика Ромоданова, 17

ул. Герцена, 9

пл. Галицкая (Победы), 3

Святошинский отдел: ул. Гната Юры, 9

Соломенский отдел: ул. Ереванская, 25

Печерский отдел: ул. Емельяновича-Павленко, 14/12

Голосеевский отдел: ул. Голосеевская, 15

Подольский отдел: ул. Межигорская, 30

Оболонский отдел: ул. Автозаводская, 25-а

Деснянский отдел: ул. Рональда Рейгана, 22

Днепровский отдел: ул. Юрия Поправки, 14-а

Дарницкий отдел: просп. Бажана, 3-а

Также подать заявление на получение документа можно в Центре предоставления административных услуг (ЦНАП).

Адреса центров:

ул. Днепровская набережная, 19-Б

просп. Голосеевский, 42

ул. С. Олейника, 21

просп. Червоной Калины, 29

бульв. Ивана Котляревского 1/1

ул. Левко Лукьяненко, 16

ул. Михаила Емельяновича-Павленко, 15

ул. Константиновская, 9/6

просп. Берестейский, 97

просп. Воздушных сил, 41

бульв. Тараса Шевченко, 26/4

В Киеве доступен паспортный сервис ГП "Документ".

Адреса центров:

ул. Генерала Алмазова, 11

пл. Галицкая (Победы), 3

просп. Правды, 47

просп. М. Бажана, 38

просп. С. Бандеры, 23

Вишневое, ул. Киевская, 2л

Цены

В ЦНАП и Миграционной службе стоимость не срочного загранпаспорта составляет 958 грн (20 рабочих дней). Срочное (в течение 7 рабочих дней) оформление стоит 1598 грн.

В случае необходимости срочного выезда за границу на срочное лечение либо чтобы сопроводить тяжелобольного, либо из-за смерти родственника, проживавшего за границей, можно получить загранпаспорт в течение 3 рабочих дней — это будет стоить 1598 грн.

В паспортном сервисе ГП "Документ" не срочный (20 дней) внешний паспорт стоит 1498 грн. Загранпаспорт биометрический — срочный (7 дней) 2138 грн.

Стоимость указана без учета банковской комиссии.

Электронная очередь

Записаться в электронную очередь для оформления загранпаспорта можно в центрах предоставления услуг или на сайте:

Перед записью нужно создать личный кабинет на сайте сервиса.

Затем нажать на раздел "Электронная очередь".

После чего выбрать центр по необходимому вам адресу и время.

Затем должен прийти номер талона (он может прийти на номер телефона, вайбер или телеграм).

Необходимые документы

Для получения загранпаспорта требуется:

Паспорт гражданина Украины.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).

Свидетельство о рождении (для лиц, не достигших 14-летнего возраста).

Заявление-анкета (заполняется на месте).

Фотография (изготавливается на месте).

Дополнительные документы (в зависимости от категории загранпаспорта).

Документы, подтверждающие уплату административного сбора или оригинал документа об освобождении от его уплаты.

Напомним, лица, которым исполнилось 16 лет, могут подать заявление самостоятельно. Для получения паспорта лицам до 16 лет заявление подает один из родителей, опекунов или других законных представителей лично или законный представитель (без согласия другого родителя/опекунов).

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