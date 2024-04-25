Как выглядел Киев 100 лет назад: подборка редких фото, которые вас точно удивят

Эти снимки точно никого не оставят равнодушными

Столица Украины во все времена поражала своей колоритностью и аутентичностью. На сегодняшний день именно ретро-фотографии остаются едва ли не единственной возможностью увидеть то, каким был Киев много десятилетий назад.

Интересно, что многие ныне известные и популярные у жителей и гостей столицы локации в прошлом выглядели совсем иначе. Ведь как ни крути, а именно старые фото — это тот мостик, который пролегает между прошлым и настоящим.

Редакция "Телеграфа" решила собрать для вас исторически снимки, которые передают дух минувшей эпохи и завораживают своей динамикой. Приятной фотопрогулки!

Киев - город контрастов

На представленном ниже фото — панорама Левого берега Киева в 1960 году. Здесь вместо жилого массива Березняки можно увидеть хутор, который вошел в городскую черту Киева 21 октября 1923 года, а в 1941—1943 годах был до основания разрушены отступающими немецкими и наступающими советскими войсками.

Современная застройка Березняков сформировалась в 1967—1975 годах, а территория массива при застройке была намыта на 3—4 метра — до незатапливаемых отметок.

Левый берег в 60-х годах

Труханов остров расположен напротив исторического центра города Киева между главным руслом и рукавом Днепра Десёнкой. В середине XIX века на нём появились первые постройки, когда городская управа выделила здесь около 1 га земли для строительства паровой мельницы.

В 1880-х годах возникли рабочие селения в связи с созданием на острове 1-го и 2-го объединения Днепровского пароходства. Здесь расположились судоверфи, яхт-клуб, парк "Эрмитаж", а в 1895 году появился телефон — связь провели на дачу пароходного магната Марголина.

Именно таким был вид на Киев с Труханова острова в далеком 1888 году.

Вид на Киев с Труханова острова в 1888 году

Главная улица Киева — Крещатик выглядела именно так в 1900-1910 годах. Интересно, что в XIX веке здесь располагался настоящий творческий центр с театрами, кинотеатрами, музыкальными школами и библиотеками.

Первый городской деревянный театр, рассчитанный на 470 зрителей, построили еще в 1807-м, и стоял он на месте Украинского дома. В 1875-м на Трехсвятительской работала Киевская рисовальная школа Николая Мурашко — здесь учился автор "Черного квадрата" Казимир Малевич.

Крещатик в 1900 году

На этой фотографии в левом углу можно заметить здание на месте которого в столице сейчас находится ЦУМ.

Построен центральный столичный универмаг был в стиле ар-деко в 1936—1939 годах, а реконструирован с сохранением исторического фасада в неизменном виде в 2012—2016 годах.

Место на Крещатике, где спустя годы появится ЦУМ

Знаменитую аллею каштанов на Крещатике высадили после Второй мировой войны. Хотя знатоки утверждают, что молодые деревца завезли в Киев из-за границы еще в 1842 году и посадили на Бибиковском бульваре — нынешнем Шевченко. Принято считать, что саженцы не прижились и горожане их начали активно выкапывать и забирать себе, а затем высаживать рядом со своими домами.

Так выглядел Крещатик в 1960 годах — уже красивый, многолюдный и зеленый.

Крещатик в 60-х годах

Крещатик протянулся на 1,3 километра, а центральная часть дороги здесь составляет 75 метров. Эта улица является самой широкой в столице — чтобы пройти Крещатик вдоль и поперек, нужно сделать 1800 шагов!

Крещатик в 1900-х годах

Памятник архитектуры XI века Золотые Ворота в начале 1950-х. Почтовая карточка из семейного архива была опубликована в Интернет сообществе "Киев. Один день-одно фото" в Фейсбук.

Золотые Ворота являются памятником оборонного зодчества Киевской Руси времён княжения Ярослава Мудрого. Исторически они служили главным въездом в киевский Верхний город с южной стороны.

В наше время реконструкция Золотых ворот 1982 года, включающая некоторые сохранившиеся средневековые элементы, является одной из достопримечательностей Киева.

Золотые Ворота в начале 1950-х

Парк имени Тараса Шевченко в 50-х годах был излюбленным местом для прогулок горожан. Именно так тогда выглядело это известное многим киевлянам место.

Парк имени Тараса Шевченко расположен в центре Киева. Он был открыт в 1890 году под названием "Университетский сквер". До разбивки парка на его месте находился пустырь.

В 1939 году к 125-летию со дня рождения Шевченкоздесь был открыт киевский памятник Тарасу Шевченко работы Матвея Манизера.

Парк им. Тараса Шевченко в 50-х годах

Национальный художественный музей Украины (сейчас — Музей украинского искусства) — крупнейший художественный музей нашей страны. Он располагается в здании на улице Грушевского, которое было специально построено для этой цели архитектором В. Городецким.

Основан музей был в Киеве в 1899 году как "Городской музей антиквариата и искусств". Первоначально в помещениях первого этажа экспонировалась коллекция археологических находок Викентия Хвойки.

Фонды музея насчитывают около 40 тысяч экспонатов, среди которых — шедевры украинской и зарубежной живописи, скульптуры и графики от времён Киевской Руси до сегодняшнего дня. В музее одна из богатейших на Украине коллекций иконописи. На данный момент музей временно закрыт.

Так выглядел вход в Музей украинского искусства в начале 1950-х годов. Его здание действительно во все времена производит впечатление.

Вход в музей украинского искусства в 50-х

Бульвар имени Тараса Шевченко как городская улица возник в 1830-х годах. Одновременно с сооружением на соседней Владимирской улице здания Киевского университета посредине улицы была посажена аллея — сначала лип и каштанов, позднее — с 1840-х годов — пирамидальных тополей.

Первым каменным зданием улицы стал нынешний дом № 25 (бывший дом арестантских рот), который некоторое время находился вне официальной границы города. В 1839 году вдоль левой стороны улицы был заложен ботанический сад — ныне Ботанический сад имени А. В. Фомина.

Бульвар имени Тараса Шевченко в 50-е годы выглядел достаточно оживленным и очень зеленым.

Бульвар им. Тараса Шевченко в 50-е годы

Киев-Пассажирский — это главная пассажирская железнодорожная станция Киева. Здесь размещён пассажирский вокзал, состоящий из Центрального, Южного и Пригородного железнодорожных вокзалов. На территории станции также находятся локомотивное и вагонное депо.

Киевская железнодорожная станция была построена в 1868—1870 годах для обслуживания двух железнодорожных веток. Открытие состоялось в 1870-х годах.

Киевский железнодорожный вокзал в 1900-х годах

Летом 1877 года в здании железнодорожного вокзала Киева произошёл сильный пожар. Сооружение восстановили, но ввиду расширения железнодорожного сообщения было решено провести реконструкцию и вокзала, и всей станции, которая должна была улучшить качество обслуживания пассажиров и расширить возможности всего железнодорожного узла.

В 2001 году вокзал был полностью реконструирован. Был построен Южный вокзал, перестроены платформы, реконструированы здание Центрального вокзала и Вокзальная площадь, подземные пешеходные тоннели, расширенная пешеходная галерея над путями соединила здания Центрального и Южного вокзалов.

В 2011 году на станции был открыт музей исторического подвижного состава.

Так выглядела станция Киев-Пассажирский в 1942 году.

Станция Киев-Пассажирский в 40-х годах

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве обмелевшее озеро Синее собрались "воскрешать" за огромные деньги из бюджета. В первую очередь, здесь планируют провести расчистку водоема, а затем уже заняться облагораживанием территории.