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Как выглядел Киев 100 лет назад: подборка редких фото, которые вас точно удивят

Автор
Анна Нестерова Анна Нестерова
Дата публикации
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Автор
История Киева насчитывает как минимум 1200 лет
История Киева насчитывает как минимум 1200 лет. Фото Коллаж "Телеграфа"

Эти снимки точно никого не оставят равнодушными

Столица Украины во все времена поражала своей колоритностью и аутентичностью. На сегодняшний день именно ретро-фотографии остаются едва ли не единственной возможностью увидеть то, каким был Киев много десятилетий назад.

Интересно, что многие ныне известные и популярные у жителей и гостей столицы локации в прошлом выглядели совсем иначе. Ведь как ни крути, а именно старые фото — это тот мостик, который пролегает между прошлым и настоящим.

Редакция "Телеграфа" решила собрать для вас исторически снимки, которые передают дух минувшей эпохи и завораживают своей динамикой. Приятной фотопрогулки!

Киев - город контрастов

На представленном ниже фото — панорама Левого берега Киева в 1960 году. Здесь вместо жилого массива Березняки можно увидеть хутор, который вошел в городскую черту Киева 21 октября 1923 года, а в 1941—1943 годах был до основания разрушены отступающими немецкими и наступающими советскими войсками.

Современная застройка Березняков сформировалась в 1967—1975 годах, а территория массива при застройке была намыта на 3—4 метра — до незатапливаемых отметок.

Левый берег в 60-х годах

Труханов остров расположен напротив исторического центра города Киева между главным руслом и рукавом Днепра Десёнкой. В середине XIX века на нём появились первые постройки, когда городская управа выделила здесь около 1 га земли для строительства паровой мельницы.

В 1880-х годах возникли рабочие селения в связи с созданием на острове 1-го и 2-го объединения Днепровского пароходства. Здесь расположились судоверфи, яхт-клуб, парк "Эрмитаж", а в 1895 году появился телефон — связь провели на дачу пароходного магната Марголина.

Именно таким был вид на Киев с Труханова острова в далеком 1888 году.

Вид на Киев с Труханова острова в 1888 году

Главная улица Киева — Крещатик выглядела именно так в 1900-1910 годах. Интересно, что в XIX веке здесь располагался настоящий творческий центр с театрами, кинотеатрами, музыкальными школами и библиотеками.

Первый городской деревянный театр, рассчитанный на 470 зрителей, построили еще в 1807-м, и стоял он на месте Украинского дома. В 1875-м на Трехсвятительской работала Киевская рисовальная школа Николая Мурашко — здесь учился автор "Черного квадрата" Казимир Малевич.

Крещатик в 1900 году

На этой фотографии в левом углу можно заметить здание на месте которого в столице сейчас находится ЦУМ.

Построен центральный столичный универмаг был в стиле ар-деко в 1936—1939 годах, а реконструирован с сохранением исторического фасада в неизменном виде в 2012—2016 годах.

Место на Крещатике, где спустя годы появится ЦУМ

Знаменитую аллею каштанов на Крещатике высадили после Второй мировой войны. Хотя знатоки утверждают, что молодые деревца завезли в Киев из-за границы еще в 1842 году и посадили на Бибиковском бульваре — нынешнем Шевченко. Принято считать, что саженцы не прижились и горожане их начали активно выкапывать и забирать себе, а затем высаживать рядом со своими домами.

Так выглядел Крещатик в 1960 годах — уже красивый, многолюдный и зеленый.

Крещатик в 60-х годах

Крещатик протянулся на 1,3 километра, а центральная часть дороги здесь составляет 75 метров. Эта улица является самой широкой в столице — чтобы пройти Крещатик вдоль и поперек, нужно сделать 1800 шагов!

Крещатик в 1900-х годах

Памятник архитектуры XI века Золотые Ворота в начале 1950-х. Почтовая карточка из семейного архива была опубликована в Интернет сообществе "Киев. Один день-одно фото" в Фейсбук.

Золотые Ворота являются памятником оборонного зодчества Киевской Руси времён княжения Ярослава Мудрого. Исторически они служили главным въездом в киевский Верхний город с южной стороны.

В наше время реконструкция Золотых ворот 1982 года, включающая некоторые сохранившиеся средневековые элементы, является одной из достопримечательностей Киева.

Золотые Ворота в начале 1950-х

Парк имени Тараса Шевченко в 50-х годах был излюбленным местом для прогулок горожан. Именно так тогда выглядело это известное многим киевлянам место.

Парк имени Тараса Шевченко расположен в центре Киева. Он был открыт в 1890 году под названием "Университетский сквер". До разбивки парка на его месте находился пустырь.

В 1939 году к 125-летию со дня рождения Шевченкоздесь был открыт киевский памятник Тарасу Шевченко работы Матвея Манизера.

Парк им. Тараса Шевченко в 50-х годах

Национальный художественный музей Украины (сейчас — Музей украинского искусства) — крупнейший художественный музей нашей страны. Он располагается в здании на улице Грушевского, которое было специально построено для этой цели архитектором В. Городецким.

Основан музей был в Киеве в 1899 году как "Городской музей антиквариата и искусств". Первоначально в помещениях первого этажа экспонировалась коллекция археологических находок Викентия Хвойки.

Фонды музея насчитывают около 40 тысяч экспонатов, среди которых — шедевры украинской и зарубежной живописи, скульптуры и графики от времён Киевской Руси до сегодняшнего дня. В музее одна из богатейших на Украине коллекций иконописи. На данный момент музей временно закрыт.

Так выглядел вход в Музей украинского искусства в начале 1950-х годов. Его здание действительно во все времена производит впечатление.

Вход в музей украинского искусства в 50-х

Бульвар имени Тараса Шевченко как городская улица возник в 1830-х годах. Одновременно с сооружением на соседней Владимирской улице здания Киевского университета посредине улицы была посажена аллея — сначала лип и каштанов, позднее — с 1840-х годов — пирамидальных тополей.

Первым каменным зданием улицы стал нынешний дом № 25 (бывший дом арестантских рот), который некоторое время находился вне официальной границы города. В 1839 году вдоль левой стороны улицы был заложен ботанический сад — ныне Ботанический сад имени А. В. Фомина.

Бульвар имени Тараса Шевченко в 50-е годы выглядел достаточно оживленным и очень зеленым.

Бульвар им. Тараса Шевченко в 50-е годы

Киев-Пассажирский — это главная пассажирская железнодорожная станция Киева. Здесь размещён пассажирский вокзал, состоящий из Центрального, Южного и Пригородного железнодорожных вокзалов. На территории станции также находятся локомотивное и вагонное депо.

Киевская железнодорожная станция была построена в 1868—1870 годах для обслуживания двух железнодорожных веток. Открытие состоялось в 1870-х годах.

Киевский железнодорожный вокзал в 1900-х годах

Летом 1877 года в здании железнодорожного вокзала Киева произошёл сильный пожар. Сооружение восстановили, но ввиду расширения железнодорожного сообщения было решено провести реконструкцию и вокзала, и всей станции, которая должна была улучшить качество обслуживания пассажиров и расширить возможности всего железнодорожного узла.

В 2001 году вокзал был полностью реконструирован. Был построен Южный вокзал, перестроены платформы, реконструированы здание Центрального вокзала и Вокзальная площадь, подземные пешеходные тоннели, расширенная пешеходная галерея над путями соединила здания Центрального и Южного вокзалов.

В 2011 году на станции был открыт музей исторического подвижного состава.

Так выглядела станция Киев-Пассажирский в 1942 году.

Станция Киев-Пассажирский в 40-х годах

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве обмелевшее озеро Синее собрались "воскрешать" за огромные деньги из бюджета. В первую очередь, здесь планируют провести расчистку водоема, а затем уже заняться облагораживанием территории.

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