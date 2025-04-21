В Украине есть свой "Бермудский треугольник": где расположено это место и что о нем известно

Бугайский треугольник – загадочное место, привлекающее любителей мистики и аномальных явлений.

Каждый регион имеет свои загадки, легенды и мистические истории, которые передаются из поколения в поколение. Некоторые из них вызывают улыбку, другие – едва заметный холодок вдоль позвоночника. Именно к последним относится рассказ о Бугайском треугольнике — необычной зоне в Сумской области, которая уже много десятилетий щекочет воображение исследователей аномального и тех, кто ищет объяснение непостижимым явлениям.

О Бермудском треугольнике слышали все, а вот о Бугайском — лишь немногие. Расположенный вблизи города Ромны, он охватывает условное урочище, ограниченное селами Холодник, Бугаевка и полем, где когда-то существовал хутор Малая Бугайка. Раньше мы рассказывали, какие тайны скрывает киевский замок "Ричарда". Теперь предлагаем узнать о Бугайском треугольнике.

Когда-то на месте нынешнего поля стоял хутор Малая Бугайка. Люди окончательно покинули его в 1950-х годах, а к 1970-м он исчез с карты. Лишь старое кладбище, оставшееся посреди поля, напоминает о людях, которые здесь жили. Первые странные явления начались еще в 1930-х годах: жители жаловались на ночные галлюцинации, видения в виде миражей и голограмм.

У Бугайского треугольника нет четких физических границ или ярких природных особенностей, которые бы отличали его на первый взгляд

Самая распространенная легенда – о тени молодой девушки в белом со свечой, которая появлялась в поле ночью и могла сбивать путешественников с дороги.

От старого хутора осталось только кладбище

Жители хутора утверждали, что в их домах звучали странные стуки и жуткие стоны. Говорили даже о привидениях, которые проявляли агрессию к людям. Параллельно с этим, техника часто выходила из строя: тракторы глохли, компасы крутились беспорядочно, а часы либо останавливались, либо спешили на несколько минут. По словам эколога-энтузиаста Владимира Литовки, это могло быть следствием особенностей магнитного поля этой местности.

Бугайский треугольник находится в Роменском районе

В конце концов, страх перед непонятным заставил людей покинуть свои дома. Сегодня на этом месте поле, поросшее травой, и наклоненные кресты кладбища. Но мистическая слава Бугайского треугольника жива до сих пор. Исследователи паранормального и любители мистики приезжают сюда в поисках ответов.

Действительно ли здесь действуют непонятные силы или это только влияние геологических разломов и магнитных полей — пока окончательного ответа нет. Но понятно одно: Бугайский треугольник — это одно из самых мистических мест Украины.