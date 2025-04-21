Метеозависимым приготовиться: погода приготовила украинцам неприятный сюрприз (дать)

Продлится это 5 дней

Синоптики предупреждают, что будет повышено атмосферное давление над территорией Украины. Он будет сохраняться в течение нескольких дней.

Об этом свидетельствуют данные сайта Ventusky. На карте показано, каким будет атмосферное давление в Украине.

Атмосферное давление 27 апреля

По данным метеорологических служб, 27 апреля Украину охватил четко прослеживаемый на синоптической карте градиент атмосферного давления. Западные области страны находятся под влиянием зоны пониженного давления, что отражено красно-розовым цветом на карте.

Центральные регионы, включая Киев, Черкассы и Кременчуг, находятся в переходной зоне оранжевого оттенка, тогда как восточные территории обозначены желтым цветом, что свидетельствует о высшем атмосферном давлении.

На карте отчетливо видны основные населенные пункты Украины: Львов, Тернополь, Ровно, Житомир, Винница, Киев, Чернигов, Черкассы и Кременчуг.

Метеорологи прогнозируют, что такое распределение атмосферного давления может повлиять на погодные условия в разных регионах страны в ближайшие дни. Визуализация на карте демонстрирует циркуляцию воздушных масс с характерным спиральным движением, типичным для атмосферных фронтов.

Атмосферное давление 29 апреля

На представленной карте сервиса Ventusky отражен прогноз атмосферного давления на территории Украины на 29 апреля 2025 года. Наблюдается четкий градиент давления с запада на восток.

Западные и центральные области Украины находятся под влиянием зоны пониженного давления, что отражено насыщенным красно-розовым цветом. Показатели давления колеблются здесь в пределах 1013-1021 гПа.

Восточные регионы демонстрируют постепенное повышение атмосферного давления до 1030-1038 гПа, а в районе Сум зафиксировано максимальное давление — 1032 гПа, что обозначено буквой "В" (высокое давление).

На северо-востоке страны, в районе Харькова и Луганска наблюдается значение 1030-1038 гПа. Южные области, включая Одессу и Крым, имеют средние показатели давления.

Согласно цветной шкале на правой стороне изображения, на крайнем мероприятии атмосферное давление может опускаться до 956-973 гПа.

Атмосферное давление 30 апреля

30 апреля 2025 г. территория Украины попадет под влияние зоны повышенного атмосферного давления. На карте ясно видно, что почти вся страна окрашена в насыщенный красно-розовый цвет, что соответствует значениям около 1030-1038 гПа.

Особенно заметен центр высокого давления (обозначен буквой "В") в районе Ровно, где зафиксирован показатель 1031 гПа. Это свидетельствует о формировании стабильного антициклона над западной частью Украины.

В отличие от предыдущих дней распределение давления стало более однородным по всей территории страны. Восточные и центральные области, включая Киев, Харьков, Полтаву и Днепр также находятся под влиянием повышенного атмосферного давления в пределах примерно 1030 гПа.

Южные области демонстрируют аналогичные показатели, охватывающие Одессу, Николаев и Крым. Только на крайнем востоке и юго-востоке наблюдается незначительное понижение давления, но все еще в пределах высоких значений.

Метеорологи сообщают, что зона повышенного атмосферного давления, сформировавшаяся над территорией Украины, сохранится, по меньшей мере, до 2 мая.

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