В Киеве открылся магазин из будущего без кассиров и продавцов: как там все устроено (видео)

Непривычно, но очень удобно

В Святошинском районе Киева открылся необычный магазин, который работает полностью автономно – без кассиров или продавцов. Магазин открыт 24/7 в формате pick up point — это точка, объединяющая традиционный магазин возле дома с пунктом выдачи интернет-заказов.

Такой формат офлайн магазинов без продавцов очень популярен во всем мире, так как клиентам нравится отсутствие очередей возле касс. Обзор на подобный столичный мини-магазин "Киев хлеб" сделала жительница Киева, которая поделилась видео в соцсетях.

Магазин без касс и продавцов открылся натерритории столичной Борщаговки. Чтобы попасть в торговую точку, нужно отсканировать банковскую карту. Если горит зеленый свет, то вы можете смело проходить внутрь. Если же загорится красный свет, то это будет означать, что ваша банковская карта не поддерживается и скупиться здесь у вас не получится.

Далее клиент самостоятельно совершает покупки, сканирует штрих-коды на товарах и расплачивается на кассе самообслуживания. Оплатить товары можно исключительно картами. Чтобы выйти из магазина вам достаточно нажать на специальную кнопку возле двери. Здесь ведется видеонаблюдение.

Магазин имеет небольшую площадь, однако здесь представлены различные товары широкого потребления. Магазин работает 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

Стоит отметить, что подобные магазины достаточно популярны во всем мире. Покупателей привлекает то, что здесь нет очередей возле касс и не нужно иметь при себе наличные деньги.

Интересно, что первые офлайн магазины без продавцов представили Amazon в США. Магазин Amazon Go появился в 2016 году. На входе в помещение нужно было отсканировать QR-код, затем взять нужные товары и выйти из магазина. При выходе сумма взятых товаров списывалась со счета в Amazon и покупка была оплачена.

Подобный формат стал развиваться и в Китае в 2017 году — проект запустила компания Tesco. Для покупки товаров нужно было отсканировать их смартфоном и совершить через него оплату.

В Украине такой формат начала первой внедрять сеть Ашан в 2021 году. Магазин формата Pick up Point открылся на территории жилого комплекса "Комфорт Таун" в Киеве.

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