Старая мебель и ковры vs авторский ремонт и панорамные окна: какие квартиры сдаются в аренду под Киевом (фото)

Арендовать подходящее жилье — задача не из легких

Стоимость аренды квартир в столице, не смотря на войну, продолжает находиться на достаточно высоком уровне. В погоне за более доступными варианты многие готовы снимать жилье в пригороде Киева.

При этом одним из самых важных факторов для арендаторов является удобное транспортное сообщение со столицей. Редакция "Телеграфа" решила узнать, сколько стоит аренда квартир в ближайших населенных пунктах от Киева и что готовы предложить соискателям.

Так, от пригорода до столичного метрополитена ближе всего расположены следующие населенные пункты:

Вишневое: от города до ст. метро "Житомирская" — 10 км;

от города до ст. метро "Житомирская" — 10 км; Ирпень: от города до ст. метро "Академгородок" — 11.3 км;

от города до ст. метро "Академгородок" — 11.3 км; Вышгород: от города до ст. метро "Героев Днепра" — 11.6 км.

Так, в Вишневом можно арендовать однокомнатную квартиру в среднем за 8000 гривен, а двухкомнатную — за 10 000 гривен. В объявлениях встречаются также и эконом варианты, и смарт-квартиры, и премиальные аппартаменты.

К примеру, в Вишневом можно найти однокомнатную квартиру за 6500 гривен в месяц. За эти деньги вам предложат жилище со старой мебелью, коврами и балконом без ремонта.

Дополнительно придется оплачивать стоимость коммунальных услуг.

Бюджетные варианты понравятся не всем

Квартира за 6500 в Вишневом

Однако если приложить усилия и промониторить объявления, то можно найти достаточно экономные и достойные варианты. Так, в Вишневом предлагают взять в аренду смарт-квартиру с ремонтом, мебелью и всей необходимой для проживания техникой. Есть плита, стиральная машина, холодильник, микроволновка и кондиционер.

Квартира выглядит достаточно уютной и светлой. За такой вариаент просят 7500 гривен в месяц.

Уютная смарт-квартира в Вишневом

Квартира оборудована мебелью и техникой

Двухкомнатную квартиру в эконом-сегменте в Вишневом также можно найти. К примеру, за 10 000 гривен можно снять вполне приличную квартиру с мебелью, техникой и ремонтом.

Здесь есть большой шкаф — купе, встроенная кухня, прихожая, застекленный двойной балкон. С животными посят не беспокоить.

Двушка в Вишневом за 10 000 гривен

В Вишневом есть много приличных 2-комнатных квартир

В Вишневом в ЖК "София Резиденс" предлагают уже квартиры более люксового сегмента. Так, за 1-комнатную квартиру здесь придется отдать от 16 000 гривен.

Вам предложат закрытую территорию с ландшафтным дизайном и удобную дорожную развязку. Квартиры оборудованы мебелью и всей необходимой техникой.

Однушка в Вишневом за 16 000 гривен

В том же ЖК "София Резиденс" можно найти и двухуровневую квартиру-студию с двумя жилыми комнатами. Имеются санузлы на каждом этаже и кладовка на нижнем этаже. Квартира с очень хорошим ремонтом, который делался для собственного проживания. Полностью укомплектована техникой, посудой, бельем и многим другим.

За такое удовольствие придется отдать 25 000 гривен в месяц.

Интересный ремонт

Много пространства и солнечного света

Трехкомнатные квартиры в Вишневом сдаются в среднем за 10-15 тысяч гривен. К примеру можно найти вариант трешки за 13 000 гривен с неплохой планировкой, просторными комнатами и мебелью.

Здесь есть 6 спальных мест, отдельная гардеробная комнатка, большой коридор и балкон. Мебель и техника также имеются.

Квартира в Вишневом за 13 000 гривен

В Вишневом сдается много 3-комнатных квартир

В Вишневом можно снять "трешку" и в элитных ЖК. Такое удовольствие обойдется вам от 23000 гривен в месяц. Предложений много и если у вас есть деньги, то выбрать есть из чего.

К примеру, сдается в ЖК "Акварели" трехкомнатная квартира за 40000 гривен с двумя санузлами. В жилище есть мебель и техника: плита, духовой шкаф, микроволновая печь, холодильник, стиральная машина и многое другое.

В квартире имеется ремонт и отлично оборудованный балкон.

Трешка в Вишневом за 40 000 гривен

Ремонт "на любителя"

Мебель и техника присутствуют

В Ирпине под Киевом можно арендовать однокомнатную квартиру в среднем за 8-10 тысяч гривен. В качестве эконом-варианта можно рассмотреть предложение за 5 000 гривен.

За эти деньги вам предложат квартиру на цокольном этаже с кое-какой мебелью и техникой. Есть бойлер, интернет и электроплита.

Бюджетная однушка в Ирпене

Даже есть немного мебели

В ЖК Ирпеня также активно сдают в аренду однокомнатные квартиры. За жилье с хорошим ремонтом, отличным видом и качественной техникой придется отдать от 13 000 гривен.

К примеру, в ЖК "Центральный 2" сдается в аренду "однушка" за 24 000 гривен в месяц. Вам предложат стильный ремонт, интересную мебель и встроенную технику. Также есть дополнительное спальное место на кухне.

Шикарная кровать

Светлая и уютная кухня

Двухкомнатные квартиры в Ирпене сдаются за 12-15 тысяч гривен. Некоторые хозяева готовы пустить жильцов с животными.

Можно найти бюджетные варианты за 9000 гривен. За эти деньги вам предложат старую мебель, ковры и "советский" ремонт.

Плитка на плитке

Кухня в "советском" стиле

Ковры и старая мебель

Снять в Ирпине двухкомнатную квартиру с приличным ремонтом, мебелью и техникой будет стоить вам от 15000 гривен. В местных ЖК есть достаточно много предложений аренды, однако цены на некоторые лоты "кусаются".

К примеру, за аренду двухуровневой видовой квартиры в Центральном парке просят 20000 гривен в месяц. В вашем распоряжении мебель и техника. Ремонт сделан по авторскому проекту. Комнаты очень просторные и светлые. Есть подогрев пола и панорамные окна.

Просторная кухня

Качественная мебель

Дизайнерский ремон

За трехкомнатные квартиры в Ирпене просят 15-18 тысяч гривен в месяц. Стоит отметить, что объявлений такого плана не очень много.

К примеру, за 25 000 гривен в месяц можно арендовать просторную видовую квартиру с современным, качественным ремонтом. В жилище есть новая мебель, техника и гардероб. Также есть паркоместо и грузовой лифт.

Светлые комнаты

Качественный ремонт

Новая мебель

В Вышгороде Киевской области однокомнатные квартиры можно арендовать в среднем за 7-8 тысяч гривен в месяц.

Если рассмотреть эконом-варианты, то их совсем мало. К примеру, можно найти однокомнатную квартиру за 6000 гривен в месяц.

Квартира в жилом состоянии, есть бойлер, плита и кухонная стенка. Нет стиральной машины и холодильника. Вам предложат также старую мебель и косметический ремонт.

Холодильника и стиралки нет

Старая мебель

Снять же однокомнатную квартиру в Вышгороде с ремонтом, мебелью и техникой можно за 12-14 000 гривен в месяц. За такие деньги вам предложат качественный ремонт, наличие балкона, хорошее расположение и встроенную технику.

К примеру за "однушку" в светлых тонах, которая сдается первый раз просят 14 000 гривен в месяц.

Санузел

Просторная однушка за 14 000 гривен в месяц

Ремонт в светлых тонах

Арендовать двухкомнатную квартиру в Вышгороде можно как в эконом-сегменте, так и в хорошо оборудованных ЖК. Средняя цена аренды — 10-15 тысяч гривен в месяц.

Есть варианты за 6-7 тысяч в месяц. За такие деньги вас ждет старая мебель, старомодный ремонт и гардины на окнах. Из плюсов — можно заехать с животными.

Старая мебель

Яркие ковры

Ванная в плитке

Если же вы готовы отдать за аренду двухкомнатной квартиры 17 000 гривен в месяц, то в Вышгороде найдутся для вас достойные предложения.

За такие деньги вам предложат хороший ремонт, современную мебель и встроенную технику. Квартира просторная и светлая, оборудована всем необходимым для комфортного проживания. Коридор и кухня с теплыми полами, квартира оснащена стеклокерамической варочной поверхностью, микроволновой печью, посудомоечной и стиральной машинами, мультиваркой и грилем, бойлер на 80 л, кондиционеры, очиститель и увлажнитель воздуха, пылесос, утюг, пароочиститель и другая необходимая техника.

Просторные жилые комнаты

Все выполнено в светлых тонах

Просторная кухня

Современный ремонт

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве сдают в аренду убитую квартиру, которая выглядит пугающе. За приличные деньги арендаторы могут рассчитывать на жилье без ремонта, с устаревшей мебелью и сантехникой.