Предложил встретиться, а затем схватил ее вещи и скрылся: в Киеве задержали мужчину за грабеж несовершеннолетней

Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который ограбил 16-летнюю девушку. Несовершеннолетняя поддерживала дружеские отношения с фигурантом дела.

Об этом сообщает полиция Киева. По словам оперативников, 24-летний мужчина недавно познакомился с девушкой и предложил ей встретиться.

После того как она вышла к нему из дома, он выхватил ее личные вещи и скрылся.

"К столичным правоохранителям обратилась местная жительница с сообщением, что знакомый мужчина ограбил ее несовершеннолетнюю внучку. На место выехала следственно-оперативная группа Подольского управления полиции и оперативники", — говорится в сообщении.

Фигурант дела

Вскоре полиция установила местонахождение злоумышленника. Из его жилья правоохранители изъяли вещественные доказательства, а именно мобильный телефон, сумку и банковские карты потерпевшей.

Украденные вещи

Следователи сообщили о подозрении фигуранту по ч. 4 ст. 186 УК (грабеж, совершенный в условиях военного положения). Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Вещественные доказательства

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве разоблачили подпольное казино в элитном жилом комплексе. Вход в игровой зал осуществлялся через наземный паркинг и по специальным пропускам.