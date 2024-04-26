Предлагал алкоголь и показывал порно: в Киеве бывший тренер развращал малолетних девочек

Мужчина приглашал детей к себе домой

В Киеве бывший детский тренер спаивал и развращал несовершеннолетних девочек с которыми он познакомился на улице. Мужчина показывал детям порнографию и склонял их к созданию порно контента.

Злоумышленник нашел подход к детям и быстро втерся к ним в доверие. Правоохранителям удалось разоблачить преступника и пресечь его противоправную деятельность.

Так, в 2019 году в Подольском районе Киева 50-летний мужчина познакомился на улице с двумя девочками, которым на тот момент было 12 и 13 лет. Злоумышленник сразу же завел беседу с детьми и пригласил их к себе домой.

У себя дома он предлогал несовершеннолетним наркотики и алкоголь, а также показывал им порнографические видео и фото. Затем мужчина вел с ними откровенные беседы и склонял девочек к созданию собственного порно контента. За изображения и видео с их участием он платил детям деньги.

Такие встречи происходили у него дома регулярно на протяжении четырех месяцев.

Злоумышленника задержали

В 2020 году правоохранители вышли на след злоумышленника и задержали его. Фигуранту было сообщено о подозрении в развращении несовершеннолетних и изготовлении порно контента. На время досудебного расследования он находился под стражей.

Как оказалось, 50-летний мужчина ранее работал детским тренером.

На днях приговором Подольского районного суда задержанный был признан виновным в совершенных преступлениях и ему был назначен максимальный срок наказания — 12 лет лишения свободы.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киевской области злоумышленник хладнокровно зарезал беспомощного старика, а затем отрезал у него язык и голову. Инцидент произошел на территории села Софиевская Борщаговка.