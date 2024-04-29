Запропонував зустрітись, а потім схопив її речі та втік: у Києві затримали чоловіка за грабіж неповнолітньої

Зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі

У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який пограбував 16-річну дівчину. Неповнолітня підтримувала дружні стосунки зі фігурантом справи.

Про це повідомляє поліція Києва. За словами оперативників, 24-річний чоловік нещодавно познайомився з дівчиною і запропонував їй зустрітися.

Після того, як вона вийшла до нього з будинку, він вихопив її особисті речі та втік.

"До столичних правоохоронців звернулась місцева мешканка з повідомленням про те, що знайомий чоловік пограбував її неповнолітню онуку. На місце виїхала слідчо-оперативна група Подільського управління поліції та оперативники", — йдеться у повідомлені.

Фігурант справи

Невдовзі поліція встановила місце знаходження зловмисника. З його помешкання правоохоронці вилучили речові докази, а саме мобільний телефон, сумку та банківські картки потерпілої.

Вкрадені речі

Слідчі повідомили про підозру фігуранту за ч. 4 ст. 186 ККУ (грабіж, вчинений в умовах воєнного стану). Чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі.

Речові докази

Раніше "Телеграф" писав, у Києві викрили підпільне казино в елітному житловому комплексі. Вхід до ігрової зали здійснювався через наземний паркінг та за спеціальними перепустками.