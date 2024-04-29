Рай для лудоманов: в Киеве накрыли подпольное казино в элитном ЖК

Имущества изъяли на 10 миллионов гривен

В Киеве накрыли незаконное казино в Печерском районе. Вход в игровой зал осуществлялся через наземный паркинг.

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности Украины. Всего было изъято 54 игровых автомата.

Казино размещалось в помещении элитного жилого комплекса Киева. Впускали клиентов только по специальным пропускам со штрих-кодами.

Сотрудники Бюро разоблачили подпольное казино

"В то время, когда детективы БЭБ заходили в помещение для осуществления следственных действий, организаторы незаконной деятельности и посетители скрылись через частную клинику, которая находится рядом с нелегальным заведением", — говорится в сообщении.

Игровые автоматы

Во время санкционированного обыска, кроме автоматов, детективы БЭБ изъяли другое игровое оборудование и стулья, а также документы. Ориентировочная сумма изъятого имущества составляет более 10 миллионов гривен.

Казино в элитном ЖК Киева

В БЭБ отмечают, что сейчас идет досудебное расследование.

Напомним, в Киеве детективы БЭБ разоблачили нелегальное игорное заведение, где проводили подпольные игры в покер. В ходе санкционированных обысков было изъято 9 столов для игры в покер и более 200 тысяч гривен наличными.

Казино успешно маскировалось под клуб спортивного покера. Вход в заведение осуществлялся по предварительной "записи" — игроки заранее должны были забронировать места.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве мужчина получил штраф за ложный вызов. Ему приснился страшный сон и он вызвал полицию.