Птица надежды: в Киеве прямо на крыше заметили павлина (видео)
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Роскошную птицу увидели на Лукьяновке
В Киеве на крыше дома заметили павлина. Красавец распустил хвост и медленно кружился.
Видео попало в сеть. Записью поделились читатели местного телеграм-канала "Реальный Киев".
Очевидцы отмечают, что видели павлина на Лукьяновке. На видео видно, что помещение невысокое.
Откуда прямо посреди города взялась птица и как попала на крышу – загадка.
Напоминаем, павлин — это большая, красочная птица, происходящая из Индии и Юго-Восточной Азии. Она известна своими пышными перьями. У самца оно имеет узор ярких "глаз", а перья самки зеленые и коричневые. Павлины всеядные животные. Они обитают в лесах и на лугах.
В дикой природе Украины павлинов не встретишь. Их можно увидеть только в зоопарках и у кого-то дома, как домашнего любимца.
Интересные факты о павлине
Птица хоть и не самая тяжелая, но самая большая летающая. Самцы могут весить до 4 килограммов, а размах крыльев достигает 1,5 метра.
Павлины используют свои перья не только для привлечения партнеров, но и для устрашения хищников.
Птицы являются полигамными, то есть самцы могут спариваться с несколькими самками.
Павлины – социальные птицы. Они живут группами до 20 особей.
Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве на этой неделе пройдут продуктовые ярмарки. Будут они с 30 апреля по 5 мая в разных районах Киева.