Птица надежды: в Киеве прямо на крыше заметили павлина (видео)

Роскошную птицу увидели на Лукьяновке

В Киеве на крыше дома заметили павлина. Красавец распустил хвост и медленно кружился.

Видео попало в сеть. Записью поделились читатели местного телеграм-канала "Реальный Киев".

Очевидцы отмечают, что видели павлина на Лукьяновке. На видео видно, что помещение невысокое.

Откуда прямо посреди города взялась птица и как попала на крышу – загадка.

Напоминаем, павлин — это большая, красочная птица, происходящая из Индии и Юго-Восточной Азии. Она известна своими пышными перьями. У самца оно имеет узор ярких "глаз", а перья самки зеленые и коричневые. Павлины всеядные животные. Они обитают в лесах и на лугах.

В дикой природе Украины павлинов не встретишь. Их можно увидеть только в зоопарках и у кого-то дома, как домашнего любимца.

Интересные факты о павлине

Птица хоть и не самая тяжелая, но самая большая летающая. Самцы могут весить до 4 килограммов, а размах крыльев достигает 1,5 метра.

Павлины используют свои перья не только для привлечения партнеров, но и для устрашения хищников.

Птицы являются полигамными, то есть самцы могут спариваться с несколькими самками.

Павлины – социальные птицы. Они живут группами до 20 особей.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве на этой неделе пройдут продуктовые ярмарки. Будут они с 30 апреля по 5 мая в разных районах Киева.