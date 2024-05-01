Никаких развлечений, кефир и овсянка: сколько реально стоит месяц жизни в Киеве (видео)

У каждого из нас свое понимание комфортной жизни

Видеоблогер Юрий Кот решил на собственном опыте проверить, сколько нужно денег чтобы переехать жить в Киев. Парень приехал в столицу и подробно рассказал о том, где он ночевал, что ел и какую сумму на все это потратил за месяц.

Стоит отметить, что эксперимент получился достаточно интересным и необычным. Подробнее о реальной стоимости жизни в Киеве — читайте в нашем материале.

Путешествие блогера началось на столичном железнодорожном вокзале, куда он приехал утром. Затем парень пошел в метро, купил одноразовый билет за 8 гривен и отправился в хостел, который присмотрел в интернете заранее.

Билет за 8 гривен - первая трата блогера в столице

Прибыв в нужное место блогер зашел в магазин и купил минеральную воду, кефир и круасан. Потратил он на свой завтрак 50 гривен.

Завтрак в столице за 50 гривен

Хостел, который располагается на Контрактовой площади обошелся парню в 200 гривен за сутки. Также необходимо оставить 200 гривен залога и каждые сутки отдавать 25 гривен за постельное белье.

Первая неделя здесь стоит 550 гривен, а за месяц в хостеле просят 2100 гривен.

Условия в хостеле оказались достаточно нормальными: чистый туалет, душ с горячей водой и просторная кухня.

Хостел за 200 гривен в сутки

Блогер решил остаться в хостеле на сутки и занялся поисками квартиры. Кроме этого он прогулялся по Контрактовой площади и восхитился местными красотами.

Парень нашел объявление о сдаче квартиры на Подоле за 8 тысяч гривен в месяц. Вместе с залогом и услугами риелтора у него попросили 20 000 гривен.

Коммунальные услуги нужно оплачивать отдельно: зимой — около 2 000, а летом — около 1000 гривен.

На Куреневке он нашел более дешевый вариант квартиры — с залогом и оплатой услуг риелтора у него попросили 15 тысяч гривен.

Блогер отметитл, что снять квартиру без риелтора в Киеве практически невозможно — все хотят иметь процент.

Прогулка по Контрактовой площади

Вечером парень поужинал в "Пузатой хате" и отдал за борщ, пюре и котлету по-киевски 154 гривны. За первый день в Киеве он потратил 438 гривен и нагулял 16 километров пешком.

Ужин в Киеве за 154 гривны

В конечном итоге блогеру удалось арендовать квартиру без риелтора за 10 000 гривен в месяц. Изначально она сдавалась посуточно за 400 гривен, он ж снял ее за 333 гривны в день и в итоге получилось 10 000 гривен. В стоимость входит интернет и коммунальные услуги.

Затем парень отправился в супермаркет и скупился на неделю. Он приобрел пакет гречки, овсянку, макароны из твердых сортов пшеницы, капусту, три яблока и три банана, 15 яиц, рыбную консерву, два куриных филе, творог, сметану, кукурузу в банке, чай, подсолнечное масло, питьевую воду и мед.

Общая сумма покупки составила — 602 гривны.

Еда на неделю "затянула" на 602 гривны

Из приобретенных продуктов блогеру удалось приготовить достаточно сытные и сбалансированные блюда, которыми он питался на протяжении недели.

В итоге ему пришлось потратить еще какое-то количество денег на средства личной гигиены, а на последующих неделях регулярно пополнять запасы холодильника.

Меню на неделю

В конечном итоге месяц проживания в Киеве обошелся блогеру в 14 705 гривен. Подробнее о всех его приключениях в столице и детальнее о тратах — смотрите в видео:

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, где в центре Киева можно переночевать за 130 гривен и делал обзор на самые доступные столичные хостелы. Киев – популярный туристический город и если вы ищете самое дешевое место ночлега, то именно хостел – это оптимальный выбор.