Птах надії: у Києві просто на даху помітили павича (відео)

Розкішного птаха побачили на Лук'янівці

У Києві на даху будинку помітили павича. Красень розпустив хвіст і повільно кружляв.

Відео потрапило в мережу. Записом поділилися читачі місцевого телеграм-каналу "Реальний Київ".

Очевидці зазначають, що бачили павича на Лукʼянівці. Видно, що приміщення не високе.

Де просто посеред міста взявся птах та як потрапив на дах — загадка.

Нагадуємо, павич — це великий, барвистий птах, який походить з Індії та Південно-Східної Азії. Він відомий своїм пишним пір'ям. У самця воно має візерунок яскравих "очей", а пір'я самки зелене та коричневе. Павичі всеїдні тварини. Вони живуть у лісах і на луках.

В дикій природі України павичів не зустрінеш. Їх можна побачити лише в зоопарках та в когось вдома, як домашнього улюбленця.

Цікаві факти про павича

Птах хоч і не найважчий, але є найбільшими літаючим. Самці можуть важити до 4 кілограмів, а розмах крил сягати 1,5 метра.

Павичі використовують своє пір'я не лише для залучення партнерів, але й для залякування хижаків.

Птахи є полігамними, тобто самці можуть спаровуватися з кількома самками.

Павичі — соціальні птахи. Вони живуть групами до 20 особин.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві цього тижня пройдуть продуктові ярмарки. Відбуватимуться вони з 30 квітня по 5 травня у різних районах Києва.