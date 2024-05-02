Самый большой в Украине: как выглядит мурал с Залужным в Киеве (эксклюзивный репортаж)

Его уже внесли в Национальный реестр рекордов Украины

В Киеве появился мурал с изображением бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Он стал самым большим в стране среди тех, которые посвящены экс-главкому.

Фоторепортер "Телеграфа" Ян Доброносов побывал у здания Святошинского детского дома-интерната, на стене которого был создан мурал. Он находится по адресу: улица Котельникова, 51

Изображение имеет размер 120 квадратных метров. На его создание художник Евгений Кучер потратил 13 часов. Руководителями этого проекта были Евгения Фуллен и Георгий Козлов.

"По моему мнению, вклад Валерия Залужного в сохранение и развитие культуры больше, чем осознает нынешний момент. Общество должно знать актуальную историю, которая проходит мимо молодежи и не только", — отметила Фуллен.

Стоит отметить, что мурал с изображением Залужного стал рекордсменом. Это зафиксировали представители Национального реестра рекордов Украины.

Напомним, в конце апреля Валерий Залужный появился на фото впервые за долгое время. С ним сфотографировалась журналистка "Телеграфа" Марина Шашкова.

После отставки с должности главнокомандующего ВСУ Залужный не появлялся на публике. СМИ писали, что его планируют отправить послом в Великобританию. Эту информацию подтвердил Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента.