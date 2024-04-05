Валерий Залужный еще в Киеве: чем сейчас занимается генерал и когда займет должность посла в Британии

В окружении экс-главнокомандующего рассказали, как он готовится к новой работе

С момента назначения Валерия Залужного послом в Великобритании прошел месяц. За это время генерал не сделал ни одного официального заявления о своей новой работе и в принципе не появлялся в информационном поле украинских и иностранных СМИ.

"Телеграф" выяснял, где сейчас находится экс-главнокомандующий ВСУ, чем занимается и когда может приступить к выполнению новых обязанностей.

В начале марта замглавы Офиса президента Андрей Сибига сообщил, что процедура назначения Залужного уже стартовала и осталось только дождаться агремана от Лондона и оформления необходимых документов.

Впрочем, по состоянию на 5 апреля власти ни разу не отчитывались о ходе этого процесса или его промежуточных результатах. Между тем источники, приближенные к Валерию Залужному, сообщили "Телеграфу", что генерал до сих пор не отбыл в Британию, но активно готовится к дипломатической деятельности.

– Сейчас он находится в Киеве, занимается усовершенствованием знания английского языка, изучает аспекты своей будущей деятельности в должности посла, – рассказал "Телеграфу" инсайдер в военном руководстве страны.

Интересно, что ни действующие чиновники МИД, ни бывший глава ведомства Вадим Пристайко комментировать процесс назначения Залужного не спешат.

В то же время экс-посол Украины в Великобритании все же намекнул на определенные сложности в этом деле.

– Все сделано неверно с самого начала, но его вины в этом нет. Я желаю ему успеха и буду поддерживать, если ему нужен мой совет и дружеская рука, – сказал Вадим Пристайко в разговоре с "Телеграфом".

В ситуации, которая сложилась вокруг назначения Валерия Залужного послом, не стоит искать признаки искусственного затягивания процесса, уверен председатель Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

По словам эксперта по дипломатическим отношениям, никаких ограничений по времени для подготовки к назначению нового посла не существует. По всей вероятности, задержка действительно связана с бюрократическими процессами.

– Мне кажется, что заявление о назначении Валерия Залужного на эту должность носило скорее политический характер. При этом, я уверен, что предварительное согласие на это со стороны Великобритании было получено. Дело в том, что британская система достаточно консервативна и формализована. Они строго соблюдают все принципы и формы старой дипломатии, поэтому это может занять определенное время и здесь не надо пугаться.

Более того, моя коллега — председатель Комитета иностранных дел парламента Великобритании, поднимала вопрос о необходимости назначения чрезвычайного полномочного посла Украины в этой стране. Британская сторона с нетерпением ждала, пока найдется достойная кандидатура. Валерий Залужный, безусловно, именно такая кандидатура в глазах британцев, — говорит нардеп в комментарии "Телеграфу".

Также политик добавил, что одно только получение агремана от Лондона может занять месяцы, не говоря уже о разрешении других формальностей процесса. Исходя из этого, волноваться за дипломатическую карьеру Валерия Залужного из-за тишины вокруг его имени, украинцам пока рано.