Залужный впервые за долгое время попал на фото: эксклюзив "Телеграфа"

Валерий Залужный может совсем скоро уехать в Британию, куда его назначили послом

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, который скоро поедет послом в Великобританию, впервые за долгое время появился на фото. До этого находящийся в отставке генерал на публике не очень "светился" и фотографий не публиковал.

Фото с Залужным опубликовала политический обозреватель "Телеграфа" Марина Шашкова. В подписи под фото она намекнула, что день, когда Залужный отправится в Британию, уже очень скоро.

"Отпускаете нас в Британию?" – пошутила она.

Как известно, после освобождения Залужного от должности главнокомандующего ВСУ 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский 7 марта согласовал его кандидатуру на должность посла Украины в Великобритании. А 22 апреля появилась информация, что Лондон выдал агреман на назначение бывшего главнокомандующего послом – то есть в Британии рады видеть Залужного на этом посту.

Между этими событиями генерал Залужный прошел медкомиссию, которая признала его непригодным к дальнейшей службе и уволила в запас. Вместе с Залужным со службы уволили генерал-лейтенанта Сергея Шапталу — бывшего начальника Генштаба ВСУ по той же причине.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что Залужный станет эффективным дипломатом в контексте войны против России. Такое мнение высказал заместитель председателя комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Арсений Пушкаренко.

Полную версию материала о том, что стоит за решением украинской власти назначить бывшего главкома Залужного послом в Великобритании, читайте в статье "Телеграфа": Экс-главком Залужный в роли посла в Британии: что стоит за решением украинской власти