Рекордно большой: в Киеве появился мурал с Валерием Залужным

Его уже внесли в Национальный реестр рекордов Украины

В Киеве появился крупнейший в стране мурал, посвященный экс-главнокомандующему Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерию Залужному. Он имеет размер 120 квадратных метров и находится по адресу улица Котельникова, 51.

На создание стенописи художник Евгений Кучер потратил 13 часов. Руководителями этого проекта являются Евгения Фуллен и Георгий Козлов, о чем художница Евгения Фуллен сообщила на своей странице в Instagram.

"По моему мнению, вклад Валерия Залужного в сохранение и развитие культуры больше, чем осознает нынешний момент. Общество должно знать актуальную историю, которая проходит мимо молодежи и не только", — написала Фуллен.

Мурал с изображением Валерия Залужного стал рекордсменом. Его зарегистрировали в Национальном реестре рекордов Украины.

Напомним, в конце апреля Валерий Залужный появился на фото впервые за долгое время. С ним сфотографировалась журналистка "Телеграфа" Марина Шашкова.

После отставки с должности главнокомандующего ВСУ Залужный не появлялся на публике. СМИ писали, что его планируют отправить послом в Великобританию. Эту информацию подтвердил Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента.

Ранее "Телеграф" писал, как Залужный готовится к работе в Великобритании. В частности, он совершенствует знание английского языка.