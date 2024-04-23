"Все уже уточнено": Подоляк рассказал, когда Залужный поедет послом в Лондон

До окончательного назначения осталось пройти ряд процедур

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный уже в ближайшее время может официально быть назначен на должность посла в Великобритании. Это включает в себя выполнения всех протокольных процедур.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире канала "Киев 24". По его словам, это вопрос "недель".

"Насколько я помню официально там все уже уточнено. То есть он (Залужный, — ред) будет официально послом. Имеется в виду относительно агремана и относительно протокольной процедуры через МИД. Я думаю, что это уже вопрос недель, там необходимо дорешать некоторые логистические составляющие", — сказал Подоляк.

Он отметил, что не видит никакой причины политизировать вопрос назначения Залужного и призвал людей относится к вопросу ротации управленческих кадров более спокойно.

По его словам, бывают разные причины того, чтобы проводить кадровые перемены в условиях войны, в том числе и перевод человека на новую работу.

Как сообщалось ранее, 8 февраля президент Владимир Зеленский уволил Залужного и назначил на его место Александра Сырского.

7 марта Зеленский согласовал кандидатуру бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на должность посла Украины в Великобритании.

22 апреля появилась информация, что Лондон выдал агреман на назначение бывшего главнокомандующего послом.