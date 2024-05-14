Мемориал с флагами: на Майдане собрались люди, чтобы убрать памятное место (репортаж)

Упорядочили пространство с флажками в честь погибших воинов

Во вторник, 14 мая, киевляне и гости столицы устроили большую уборку на Майдане Незалежности. А именно на "полянке" с украинскими флагами.

На акцию пришли простые люди. Репортер "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на месте события и пообщался с киевлянами.

Неравнодушные граждане таким образом почтили память о павших.

"Мы обычные люди. Просто узнали о такой акции, что будут убирать, чтобы было чисто. И присоединились", — говорит одна из участниц акции.

На Майдан пришли десятки человек. Кто-то даже с детьми.

Участники акции убирают сухую траву и сорняки. Загребают на "полянке".

Каждый флаг – это упоминание, память о погибшем воине в войне против российской агрессии.

Этот трогательный арт-объект стал символом памяти тех, кто отдал свою жизнь за свободу Украины. Кроме сине-желтых есть флаги бригад, красно-черные, а также флаги других стран с именами иностранцев.

Киевляне говорят на него "мемориал без названия".

Отметим, что первые флажки на Майдане появились в июне 2022 года. Родственники бойцов полка "Азов" установили 55 флажков с именами защитников, которые защищали Мариуполь.

А сейчас там уже тысячи таких упоминаний о том, какой ценой достается свобода Украине.

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