В Киеве начали обустраивать парклеты: что это такое и для чего такая мебель нужна городу

Уличная мебель с озеленением очень популярна в Европе и США

В Киеве начали устанавливать парклеты — уютные публичные пространства с уличной мебелью и озеленением. Уже вскоре их можно будет увидеть во всех районах столицы.

Парклеты решают несколько задач — благодаря ним появляются новые места досуга, а город становится более зеленым. Об этом рассказал заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Владимир Прокопив.

Парклет – это современный урбанистический прием, который дает возможность быстро преобразить пространство и сделать его полезным для жителей и гостей города.

В большинстве случаев — это сборная конструкция, которая используется только в летнее время года – когда много людей выходит на улицы, и пространства для отдыха начинает не хватать.

В Киеве начали появляться парклеты

Первые парклеты появились в Сан Франциско в 2005-м году. Они очень быстро стали популярны и парклеты начали появляться в других городах США и Европы. Сегодня парклеты часто входят в официальные городские программы озеленения. Их устанавливают там, где важно ограничить хаотичную парковку или создать дополнительное общественное пространство.

"Парклеты — это уличная мебель с озеленением, которую можно увидеть в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Сиэтле, Лондоне, Берлине, Париже, Барселоне и многих других городах. Создаем их для того, чтобы обеспечить больше мест для отдыха в городе и вернуть тротуары пешеходам. В Киеве парклеты уже можно увидеть в Шевченковском районе столицы. Вскоре они появятся в каждом районе Киева. Важно, что изготовление и обустройство парклетов происходит собственными силами районных КП СЗН — без привлечения дополнительных бюджетных средств", — отметил Прокопив.

Парклеты уже появились в Шевченковском районе столицы

Парклеты бывают компактными и габаритными. Они могут быть с большим или ограниченным количеством мест, а также с опорами, где устанавливают велосипеды. Дизайн, комплектация, конфигурация и оформление могут варьироваться.

Как правило, парклеты совмещают место для отдыха (лавку/кресло), столик, парковку для велосипеда, место под личные вещи и озеленение.

Все парклеты озеленяются

Парклеты в Киеве устанавливают там, где до этого располагались мафы или в местах, где регулярно незаконно паркуют автомобили.

"В таких уютных пространствах киевляне смогут отдохнуть, пообщаться, насладиться цветами и деревьями. Важно, что при обустройстве парклетов мы придерживаемся требований безбарьерности. Работаем, чтобы эти места отдыха были комфортными и удобными для всех. Приятно, что уже получаем положительные отзывы киевлян", — отметил Александр Возный.

Парклеты в столице устанавливают по просьбе киевлян

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве волонтеры ищут палатки для мобилизованных. По их словам, селить новобранцев в казармы — это плохая идея, потому что туда с большой вероятностью может прилететь вражеская ракета.