Грандиозное действо: в Киеве пройдет двухдневный музыкальный фестиваль

Праздник для людей, открытых к музыке

В Киеве на выходнях, 18 и 19 мая, пройдет музыкальный фестиваль современной электронной музыки под названием "Стричка", который собирет в одном месте десятки талантливых артистов. Организаторы обещают семь сцен, арт-инсталляции от украинских художников и зрелищную церемонию открытия.

На фестивале также будет работать фудкорт и точка продажи лимитированного мерча. Подробнее о фестивале рассказали организаторы на официальной странице Closer в соцсетях.

Так, в Киеве вновь пройдет легендарный фестиваль "Стричка", который состоится на территории арт-клуба Closer, расположенного в стенах бывшей Лентоткацкой фабрики на Подоле.

Организаторы отмечают, что они пригласили около полусотни артистов, среди которых несколько замечательных зарубежных гостей.

"Некоторые из гостей сыграют у нас впервые, некоторые — объединятся в неожиданные коллаборации, кто-то вернется в Киев со свежими альбомами или пластинками специально на фестиваль, но все в этом списке, знаем точно, посвящают множество часов подготовке чего-то особенного и своевременного", — отмечают организаторы.

Полный лайнап

Гостей фестиваля ждет семь сцен, "несколько меньше декораций и больше сценографических световых решений, несколько больше современных концертов на разных локациях вместо танцевальных сетов".

Также организаторы подготовили небольшую, но содержательную арт-программу, фудкорт с угощениями и точку продажи лимитированного мерча.

В связи с комендантским часом фестиваль не будет проходить в ночные часы.

Дата: суббота, 18 мая и до воскресенье, 19 мая. Фестиваль будет проходить с 14.00 до 22.30.

Адрес: Closer, ул. Нижнеюрковская, 31. Здание бывшей лентоткацкой фабрики.

Стоимость билетов: около 1 800 гривен

Купить билеты можно по ссылке.

Клуб Closer расположен на Подоле

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