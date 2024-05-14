Меморіал з прапорами: на Майдані зібралися люди, щоб прибрати пам'ятне місце (репортаж)

Впорядкували простір з прапорцями на честь загиблих воїнів

У вівторок, 14 травня, кияни та гості столиці влаштували велике прибирання на Майдані Незалежності. А саме на "галявині" з українськими прапорами.

На акцію прийшли звичайні люди. Репортер "Телеграфа" Ян Доброносов побував на місці події та поспілкувався з киянами.

Небайдужі громадяни таким чином вшанували пам'ять про полеглих.

"Ми звичайні люди. Просто дізналися про таку акцію, що будуть прибирати, щоб було чисто. І приєдналися", — каже одна з учасниць акції.

На Майдан прийшли десятки людей. Дехто з дітьми.

Учасники акції прибирають суху траву та бур'яни. Загрібають на "галявині".

Кожен прапор – це згадка, пам’ять про загиблого воїна у війні проти російської агресії.

Цей зворушливий арт-об'єкт став символом пам'яті про тих, хто віддав своє життя за свободу України. Крім синьо-жовтих є стяги бригад, червоно-чорні, а також є прапори інших країн з іменами іноземців.

Кияни кажуть на нього "меморіал без назви".

Зазначимо, що перші прапорці на Майдані з'явилися в червні 2022 року. Родичі бійців полку "Азов" встановили 55 прапорців з іменами захисників, що боронили Маріуполь.

А зараз там вже тисячі таких згадок про те, якою ціною дістається свобода Україні.

Раніше "Телеграф" писав, що довкола поховань Героїв на Лісовому цвинтарі Києва знову вирують скандали. Нова спроба згладити конфліктну ситуацію щодо "уніфікації" могил в чергове завершилась емоційними суперечками, непорозуміннями та слізьми.