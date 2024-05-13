Альтернатива казарме: в Киеве волонтеры ищут палатки для военных

Очень важная и нужная инициатива

Киевские волонтеры собирают палатки для военных. По их словам, селить новобранцев в казармы — это плохая идея, потому что туда с большой вероятностью может прилететь вражеская ракета.

Решить эту проблему возможно при помощи палаток, которые есть у многих из нас. Приносить "временную" крышу над головой для новобранцев можно волонтеру Анна Розумна.

Так, столичные волонтеры объявили о том, что они открывают сбор палаток. Это необходимо для того, чтобы новобранцы могли более-менее комфортно и безопасно расположиться на позициях.

По мнению волонтеров, заселять в казармы воинов ВСУ — это очень опасно, ведь в любой момент туда может прилететь вражеская ракета. Именно поэтому открыт сбор палаток в столице.

Всех желающих просят "потрусить" свои закрома и отдать на нужды ВСУ палатки.

"Вдруг, вы поняли, что у вас лежит простая недорогая палатка и вы в походы все равно не ходите? И готовы ее отдать….В Киеве можем забрать или сказать, куда принести.

Вернуть их возможности не будет. Но вдруг вы купили себе крутой, а остался скромный и ненужный, который занимает место? Колышков не хватает или еще чего. Или старый армейский есть? Или шатер после свадьбы вашего дяди?

Понимаете, не хочется тратить материальный ресурс (которого нет) на палатки. Если у вас есть лишняя, которую вы готовы подарить — сделайте это. И пусть лучи добра спустятся на ваши головы", — написала волонтер в Фейсбук.

По всем вопросам обращаться к Анна Розумна.

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